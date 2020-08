Temptation Island, Sofia e Alessandro di nuovo insieme, lei in abito da sposa (FOTO)

Tra le coppie di Temptation Island ci sono stati anche Sofia e Alessandro. I due sono stati un po’ una meteora, dato che hanno lasciato dopo pochi giorni il reality show dando luogo ad un falò alquanto discusso.

Ad ogni modo, al termine del programma, i due hanno confessato di essersi lasciati a causa di quello che era accaduto nel programma. Alcuni fan, però, li hanno beccati insieme nello stesso ristorante, e non solo. Anche i diretti interessati hanno pubblicato contenuti molto espliciti sui social.

Sofia e Alessandro a cena insieme

Sofia e Alessandro non sono stati certamente la coppia più amata di Temptation Island. Ad ogni modo, entrambi hanno fatto discutere specie per alcune reazioni di lei, considerate un po' troppo costruite e plateali. In molti hanno dubitato circa la veridicità delle loro azioni e ciò che è accaduto di recente sembra confermare i dubbi. Alcuni utenti hanno immortalato i due protagonisti intenti a trascorrere una romantica cena insieme. Inoltre, andando sui profili Instagram dei protagonisti, sono apparsi contenuti degni di nota.

Ciò che ha lasciato maggiormente sorpresi i fan è una foto pubblicata da lei qualche giorno fa in cui è ripresa in abito da sposa. La donna ha aggiunto come didascalia un contenuto criptico, ovvero: "Chissà…" I commenti degli utenti, ovviamente, non sono tardati. In molti le hanno chiesto se ci fossero novità nella sua vita sentimentale, ma lei ha preferito non rispondere a nessuno.

Matrimonio dopo Temptation Island?

Tra le IG Stories di entrambi, intanto, sono apparsi dei contenuti alquanto espliciti. I due ieri sera si trovavano all’interno dello stesso locale a ballare e a divertirsi. Sofia sembrava molto a suo agio con il suo compagno, al punto da cimentarsi anche in un balletto super provocante. Questo, dunque, sembra confermare le ipotesi dei fan secondo cui Sofia e Alessandro abbiano fatto pace dopo Temptation Island.

In realtà, però, molte persone sono convinte del fatto che i due non si siano mai separati davvero e che durante il programma abbiano soltanto recitato un copione. Naturalmente queste restano solo ipotesi in quanto non sono accompagnate da testimonianze certe. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda e, soprattutto, per scoprire se i due decideranno addirittura di convolare a nozze.