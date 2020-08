Nicoletta Mantovani, si risposa la vedova Luciano Pavarotti: “Alberto mi fa rivivere la gioia…”

Nicoletta Mantovani si risposa: ecco la data

A quanto pare Nicoletta Mantovani ha deciso di convolare a nozze per la seconda volta. La vedova del grande tenore Luciano Pavarotti si unirà in matrimonio il prossimo settembre, in una chiesa del capoluogo emiliano. Ad annunciare la lieta novella è stata la stessa donna attraverso una lunga intervista al magazine Chi.

Al suo interno oltre alle sue dichiarazioni sono contenute delle foto che i lettori possono trovare sul numero in edicola in questi giorni. Il compagno della donna è un dirigente d’azienda, al quale quest’ultima è legata da meno di un anno. “Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore, siamo tanto felici”, ha dichiarato la Mantovani al periodico diretto da Alfonso Signorini.

La vedova di Luciano Pavarotti parla del suo nuovo compagno

Nel corso della lunga intervista rilasciata al magazine diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, Nicoletta Mantovani ha fatto altre dichiarazioni sull’uomo che è stato in grado di farle battere il cuore.

“Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato”, ha confessato l’imprenditrice che anni fa è rimasta vedova del grande tenore Luciano Pavarotti.

Nicoletta Mantovani ricorda il marito Luciano Pavarotti: l’intervista al magazine Chi

Ma non è finita qui. Infatti Nicoletta Mantovani nel corso della lunga chiacchierata col giornalista del noto settimanale Chi diretto da Signorini ha menzionato anche Luciano Pavorotti che l’ha resa madre di una figlia.

“Pavarotti rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”, ha concluso la donna che il prossimo mese dirà si al suo nuovo compagno. Una notizia, quella del matrimonio che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan del tenore che è ancora nei loro cuori.