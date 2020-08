Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? La coppia smentisce e vola in Sardegna

Crisi sì, crisi no: sono tante le voci che, in questi giorni, hanno ipotizzato una possibile crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per molti i due, conosciutisi quasi tre anni fa all’interno della casa del Grande Fratello VIP, si erano persino già lasciati. Eppure, fino a poco più di un mese fa si parlava di una possibile gravidanza per la sorella minore di Belen Rodriguez.

Ma allora dove sta la verità? Sono in tanti a chiederselo e proprio nelle ultime ore è giunta la smentita ufficiale della coppia in cui la tanto temuta crisi viene definitivamente accantonata. Nessuna aria di tempesta, dunque, tra Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio, comparsi su Instagram più sereni e felici che mai. Vediamo insieme i dettagli.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser separati per scelta

Se i fans di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono così tanto allarmati ci sono dei motivi. Cos’è capitato? Semplicemente un silenzio prolungato da parte della coppia pare essere alla base della preoccupazione dei followers. Se, infatti, fino a qualche settimana fa Cecilia e Ignazio postavano sui rispettivi social contenuti che li ritraevano insieme, ad un certo punto questo non è più avvenuto.

Ad aggiungere benzina sul fuoco, poi, avrebbero contribuito alcuni giorni di vacanza che la coppia ha trascorso separatamente. Si sarebbe trattato, però, di una scelta consapevole e per nulla connessa ad eventuali problemi di coppia. E così, se Ignazio Moser ha trascorso dei giorni di spensieratezza con gli amici, Cecilia Rodriguez ha preferito trascorrere un po’ di tempo con la madre e con la sorella maggiore.

La smentita ufficiale

Quale maniera migliore di smentire la crisi con un post ad hoc? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto proprio Instagram per tranquillizzare, dopo diversi giorni di silenzio, tutti i fans che, ormai, si sono affezzionati alla loro coppia. E così, sul profilo di Cecilia è apparso un video in cui, insieme al suo compagno, sta aspettando il decollo di un aereo su cui sono comodamente seduti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno lasciato spazio ai dubbi. Sono apparsi molto affiatati ed innamorati come, tra l’altro, siamo da sempre abituati a vederli. Nulla, quindi, è cambiato rispetto a qualche mese fa. Per il resto, svelata anche la meta della loro vacanza insieme, ovvero Porto Cervo, in Sardegna. Smentita la crisi, che da giorni era diventata uno degli argomenti più dibattuti, si potranno godere le vacanze.