Benedetta Rossi, sconvolta dal dolore: “Purtroppo ci ha lasciato ieri sera…” [FOTO]

Benedetta Rossi dà un triste annuncio

Momenti di grande difficoltà per Benedetta Rossi, la più popolare e seguita food blogger del nostro Paese. Nelle ultime ore la donna, attraverso i suoi seguitissimi canali social ha reso noto a tutti i follower che è venuta a mancare Nuvola, il suo adorato cane. Il post della conduttrice di Real Time e Food Network ha colpito la sensibilità di coloro che la seguono, che ovviamente le hanno mostrato grande vicinanza con dei cuoricini rossi e dei commenti di incoraggiamento.

La Rossi si è mostrata al suo pubblico distrutta, in una versione che in molti non conoscevano. Infatti, spesso Benedetta appare sul piccolo schermo e nei contenuti social sempre allegra mentre prepara i suoi piatti prelibati. Anche il marito si è fatto vedere turbato e triste.

E’ venuto a mancare il cane della nota food blogger

Attraverso il suo account Instagram, Benedetta Rossi ha postato uno scatto che la mostra al fianco del suo adorato cane. Nel lungo messaggio, la food blogger ha scritto: “Ciao a Tutti, questo post è per dirvi che purtroppo, ieri sera, Nuvola ci ha lasciati. È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di farlo. Con voi tutti ho sempre avuto un rapporto speciale e so già che immaginate come possa sentirmi in questo momento”.

Il suo amico pelosetto che si chiama Nuvola è stata con lei e il marito per ben 17 anni, ed è venuto a casa loro quando era un cucciolo arrivato chissà da dove e se ne è andato con i suoi acciacchi da cane anziano, sofferente ma sempre grato e sorridente. “Sì, perché Nuvola sorrideva, sembrava sorridere sempre, anche quando gli ultimi giorni aveva dei dolori fortissimi e lo accarezzavo per calmarlo”, ha affermato la donna.

Benedetta Rossi ricorda la sua Nuovola

Poi le parole di Benedetta Rossi su Instagram diventano più commoventi. Ricordando la sua adorata Nuvola, la food blogger ha continuato così: “Con i suoi occhi pieni di amore e gratitudine mi guardava con quello sguardo profondo che non potrò mai dimenticare. Come non dimenticherò le lacrime di Marco, che ho visto piangere per la prima volta come un bambino. Oggi sono tanto triste ma nello stesso tempo Felice di averlo avuto con me per così tanto tempo. Da lui ho imparato l’amore puro, la fedeltà profonda, l’amicizia incondizionata e porterò sempre con me questo valori”.

La cuoca ha asserito che il suo cane avrà sempre un posto nel suo cuore e ed è sicura che la tristezza di questi giorni lascerà spazio al ricordo dei bellissimi momenti che hanno trascorso insieme. Infine ha ringraziato tutti i fan che sono stati vicini a lei e al marito Marco in questo momento molto difficile.