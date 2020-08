DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 18 agosto: Mevkibe operata, Can lascia Sanem

Ritorna l’appuntamento con la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo la pausa di una settimana dovuta al Ferragosto, oggi pomeriggio lunedì 17 agosto 2020 alle 14:50 su Canel 5 riparte DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir riserverà dei numerosi colpi di scena. Infatti, Mevkibe verrà operata d’urgenza dopo aver ingoiato il gioiello regalato dal marito.

Mentre Sanem avrà una forte discussione con Emre accusandolo di essere l’unico responsabile dei suoi malesseri. Can ascolterà tutto scoprendo che la Aydin gli ha sempre mentito. Cosa farà il fotografo? Nel prosieguo dell’articolo troverete gli spoiler dettagliati.

Ayhan finge di stare con Muzaffer per ingelosire Cey Cey

Le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Ayhan sarà certa di provare un forte sentimento nei confronti di Cey Cey. Ma visto che quest’ultimo finge di non interessarsi a lei, la ragazza lo farà ingelosire facendogli capire di avere una relazione sentimentale con il goffo Muzaffer. Quest’ultimo è lo spasimante della giovane aspirante scrittrice.

La mental coach riuscirà a far capitolare il dipendente di Can ed Emre Divit? Nel frattempo tutti i collaboratori della Fikri Harika si trasferirà al Luna Park per un sondaggio dedicata alla nuova campagna pubblicitaria. Coloro che verranno intervistati dovranno decidere se sia meglio uno spot romantico come voleva Deren oppure avventuroso, come aveva proposto la perfida Aylin.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can scopre la verità su Sanem ed Emre

Gli spoiler del prossimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem avrà un acceso scontro con Emre. La ragazza accuserà il suo datore di lavoro di essere l’unico responsabile del complotto contro il fratello Can. La giovane aspirante scrittrice deciderà di lasciare il fotografo per uscire una volta per tutte da questa brutta situazione.

Ma il primogenito di Aziz ascolterà tutto senza essere visto e se ne andrà furibondo dal Luna Park, lasciando la donna che ama, che non si accorgerà di niente. Il fratello maggiore di Emre si renderà conto che la Aydin gli ha mentito per diverse settimane. Capirà che è stata ingannata dal datore di lavoro e non ha avuto il coraggio di dirgli la verità perché si è innamorata di lui?