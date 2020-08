Ezio Greggio, la confessione inedita di Enzo Iacchetti: “Voleva annientarmi”

Enzo Iacchetti e la dichiarazione su Ezio Greggio

Facendo una ricerca si scopre che Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono i conduttori più longevi di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Antonio Ricci. Davanti alle telecamere sono molto affiatati e hanno sempre la battuta pronta, ma agli esordi il loro rapporto non era così idilliaco.

E’ stato proprio il primo a tornare sulla vicenda facendo delle confessioni inedite sulla collaborazione col collega. Pare, infatti, che in un primo momento il conduttore di La sai l’ultima Digital Edition non vedesse di buon occhio il collega, o che comunque non fosse troppo complice con esso. Per quale ragione? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato Enzino sul collega ma anche su un altro volto noto della rete ammiraglia Mediaset

Enzo Iacchetti e le antipatie del collega

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per un noto magazine Enzo Iacchetti riferendosi ad Ezio Greggio ha confidato: “Inizialmente, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme mi chiamava Iannuzzi e preso dalla sua forte attrazione per il palco, involontariamente cercava di annientarmi”. Solamente col passare del tempo i due sono riusciti a trovare un punto di incontro e finalmente trovare quella intesa che il pubblico di Canale 5 conosce da due decenni.

Qualcosa di necessario visto che i due professionisti dovevano lavorare a stretto contatto per sei giorni alla settimana. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete in realtà i due presentatori di Striscia la Notizia non sarebbero amici al di fuori del contesto televisivo.

I progetti futuri di Enzino e le frecciate velenose alla D’Urso

Molto presto Enzo Iacchetti spegnerà 65 candeline e di recente ha confidato qualcosa che riguarda i suoi progetti futuri. Al momento il conduttore del tg satirico di Antonio Ricci vuole proseguire nelle sue attività, ovvero rimanere al timone si Striscia la Notizia. Ma quando raggiungerà la soglia dei 70 anni il professionista vorrebbe allontanarsi dal piccolo schermo per lasciare spazio a volti nuovi.

Per tale ragione un po’ di tempo fa il collega di Ezio Greggio ha lanciato delle frecciatine velenose alla collega Barbara D’Urso che nonostante gli anni che trascorrono continua a condurre numerosi format: “Lei sarà lì fino a 150 anni, ha capito tutto di questo mondo…”.