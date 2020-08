Una vita, spoiler dal 23 al 29 agosto 2020: Cinta e Rafael si fidanzano

Arrivano le nuove anticipazioni delle puntate di Una vita in onda dal 23 al 27 agosto 2020 su Canale 5. Genoveva riuscirà a raggiungere il suo scopo facendo cadere tra le sue braccia Liberto. La dark lady farà in modo, grazie alla complicità di Ursula, che Casilda li veda insieme. La domestica ne sarà sconvolta e correrà a dire tutto a Rosina, la quale non perdonerà il tradimento del marito. Ricordiamo che le puntate del 23 e del 24 agosto sono repliche, mentre dal 25 saranno totalmente inedite.

Nelle prossime puntate di Una vita, Emilio rinuncerà a Cinta dopo aver scoperto che la sua amata ha baciato Rafael. Felipe sarà in ansia per la sorte dei vicini, truffati da Genoveva e Alfredo, rei di aver rubato loro tutti i risparmi. Ad aiutare l’avvocato sarà il buon Ramon.

Una vita anticipazioni dal 23 al 27 agosto 2020 su Canale 5

Finalmente, Felipe scoprirà la verità sul Banco americano, venendo a sapere che tutta la documentazione è stata distrutta in un rogo. Stando agli spoiler di Una vita della prossima settimana, Susana proverà a parlare con Rosina in merito al tradimento di Liberto, ma senza alcun risultato. Felipe e Ramon invece saranno pronti a denunciare i coniugi Bryce alla polizia, nonostante Lolita sia solidale con Genoveva.

Continuando con le anticipazioni di Una vita, Cinta spezzerà il cuore di Emilio, dicendogli di essersi fidanzata con Rafael e di voler partire con lui. Anche Bellita ne sarà informata e, contenta, le darà il permesso di lasciare Acacias. Genova invece metterà nei guai Alfredo, facendolo passare per un uomo violento, così da allontanare i dubbi su di lei.

Liberto viene arrestato

Nelle prossime puntate della soap opera Una vita, Liberto verrà arrestato con la falsa accusa di aver violentato Genoveva, anche se verrà rilasciato poco dopo. L’uomo chiederà perdono a Rosina, dicendole di essere stato ingannato dalla Salmeron ma non verrà ascoltato. Rosina infatti sarà intenzionata a cacciarlo di casa, ancora incredula di essere stata tradita. Ursula e Genoveva brinderanno al loro piano andato in porto.

Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 23 al 27 agosto 2020, vedremo Felipe avvicinarsi sempre di più a Marcia, la bella domestica brasiliana che ha appena assunto. L’uomo ne apprezzerà la dolcezza e proverà un sentimento che da tempo non lo faceva sentire così felice. La Salmeron se ne accorgerà e inizierà così a pianificare una tremenda vendetta per liberarsi per sempre della sua rivale in amore.