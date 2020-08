Mara Venier partecipa al concerto di Roby Facchinetti

Mara Venier ha partecipato al concerto di Roby Facchinetti. Del resto è normale dopo che il coronavirus ha stravolto drasticamente il nostro modo di vivere. Una delle cose a cui abbiamo dovuto rassegnarci, all’inizio della pandemia, è stata l’impossibilità di partecipare ai concerti dei nostri artisti preferiti. Del resto, come fa notare Solo Donna, proporre simili assembramenti in questo periodo non è di certo l’ideale.

Tuttavia, passo dopo passo, sembra che stiamo imparando a convivere con il Covid-19. Adesso bisogna aspettare la messa a disposizione di un vaccino, con la speranza di tornare così alla vita di un tempo. Concerti e altri show si possono dunque ancora fare, ma con le dovute precauzioni. A dimostrarlo è stata proprio Mara Venier, tramite alcune storie su Instagram.

Mara Venier: lo show di Roby Facchinetti

Mara Venier ha partecipato a uno show di Roby Facchinetti tenutosi a Forte dei Marmi, nella stupenda location di Villa Betelli. Il pubblico non era molto numeroso e i pochi presenti hanno adottato le giuste misure di sicurezza. Grazie agli spettatori giudiziosi e rispettosi delle norme, l’ex dei Pooh ha potuto cantare per diverse ore senza alcun problema, come ai tempi in cui la nostra Italia, così come gran parte del mondo, non conosceva ancora la terribile minaccia del coronavirus.

Lei e Roby sono grandi amici

Sotto il palco erano presenti diversi amici e fan di Roby Facchinetti, uno opportunamente distanziato dall’altro. Tra questi, come abbiamo già detto, anche Mara Venier. La conduttrice Rai, infatti, apprezza la musica del papà di Francesco Facchinetti e non ha voluto perdersi lo spettacolo. Zia Mara ha voluto condividere alcune parti dell’evento e le sue emozioni, con i suoi follower Ig, tramite alcune storie. In un video si sente Venier canticchiare le canzoni, mentre riprende un sorridente Roby.

L’artista, grandissimo amico di Mara Venier, ha postato i video di Mara Venier nelle sue storie. La donna apprezza la buona musica e cosa c’è di meglio dell’ascoltare i leggendari brani dell’ex membro dei Pooh che hanno fatto sognare più di una generazione di italiani? Mara in non ha voluto rinunciare all’evento, seppur utilizzando la giusta sicurezza. A proposito, Domenica in, ripartirà il prossimo 13 settembre. Al timone, come sempre, l’immancabile zia Mara!

Si è fatta di nuovo male

Mara Venier è stata recentemente “vittima” di un nuovo imprevisto. Dopo la depressione, la polmonite di suo marito Nicola Carraro, la paura del coronavirus e il piede fratturato, la conduttrice Rai si è fatta di nuovo male inciampando su un gradino. Tramite alcuni dichiarazioni riportate da Nadia Accardi di Grand Hotel, Mara ha dichiarato: “Non l’ho visto, sono inciampata e mi sono ammaccata l’altra gamba”. La caduta le ha procurato una ferita non indifferente al ginocchio destro.