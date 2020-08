Francesco Facchinetti, la confessione inattesa: “In tanti grideranno allo scandalo…”

Francesco Facchinetti svela al magazine Voi qualcosa di molto personale

Da inizio mese Francesco Facchinetti va in onda ogni domenica sera su Real Time, canale 31 del digitale terrestre con The Facchinettis. Quest’ultima è una serie tv che parla della sua famiglia allargata che ha un grosso seguito anche sui vari social network. Oltre all’ex dy è presente sua moglie Wilma Helena Faissol. In questo modo il figlio di uno dei componenti dei Pooh si è voluto mettere a nudo anche durante la realizzazione delle interviste.

Ad esempio. in una recente fatta per il magazine Voi, il produttore ha reso pubblici alcuni non dettagli intimi della sua vita familiare. Francesco ha parlato anche delle concessione che lui dà ai figli e alla sua dolce metà: “Molti grideranno allo scandalo, per questo lascio che sia Wilma a raccontare di cosa si tratta”. Cosa sarebbe la confessione inattesa che dovrebbe scandalizzare i lettori?

Wilma Helena Faissol svela un retroscena inedito sulla sua famiglia

Intervistato dal noto periodico Voi, Francesco Facchinetti ha preferito far parlare sua moglie Wilma Helena Faissol. Quest’ultima, infatti, ha fatto una confessione davvero inattesa che riguarda la sua famiglia. Di cosa si tratta?

A rompere il silenzio ci ha pensato lei stessa dicendo: “Concediamo ai nostri figli di dormire nel lettone con noi. Francesco ha addirittura acquistato un lettone largo più di due metri e mezzo”. I due protagonisti della serie televisiva The Facchinettis sono certi che in tanti disapprovano la loro scelta. Sarà davvero così?

Francesco Facchinetti dà il suo giudizio sulla serie tv The Facchinettis

Qualche giorno fa, una nota giornalista aveva espresso il suo giudizio sulla serie tv in onda su Real Time, The Facchinettis. In quell’occasione la professionista aveva asserito che il progetto dell’ex dj avrebbe avuto un discreto successo.

Il protagonista, Francesco Facchinetti, invece, nel corso della lunga intervista per il settimanale Voi, ha detto perché ritiene questo sceneggiato un’operazione abbastanza complessa: “E’ certamente divertente, ma è anche un’occasione per affrontare alcune problematiche comuni a molte coppie”. Qualche giorno fa sempre sulla stessa emittente è stato manato in onda un filmato abbastanza forte, ovvero l’ingresso dei ladri nella villa del cantante. Un video accompagnato da un duro sfogo da parte del figlio di Roby Facchinetti.