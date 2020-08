Anna Tatangelo, paura la madre: la donna è stata ricoverata in ospedale

La madre di Anna Tatangelo ha avuto un incidente domestico

Purtroppo la madre di Anna Tatangelo è rimasta vittima di un brutto incidente domestico. Per tale ragione la congiunta della nota cantante di Sora ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla professionista frusinate, la donna è caduta mentre si trovava nella propria abitazione fratturandosi una mandibola. Ovviamente l’imprevisto ha spaventato moltissimo l’ex compagna di Gigi D’Alessio e la sua famiglia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla donna e le ultime informazioni sul rapporto di Anna e il suo ex Gigi D’Alessio.

Frattura alla mandibola per la madre della cantante frusinate

La signora Palmira sarebbe caduta in modo accidentale provocandosi una frattura scomposta della mandibola. Ovviamente i familiari l’hanno trasportata di corsa al pronto soccorso dove per fortuna i medici hanno accertato che le sue condizioni di salute, oltre alla rottura, non sarebbero state gravi. La figlia Anna Tatangelo è molto legata a lei, infatti in diverse occasioni la cantante di Sora mostra colei che l’ha messa il mondo sul suo account Instagram.

Scatti che ricevono un grande consenso da parte dei follower. Ad oggi l’artista frusinate non si è espressa su quanto accaduto alla consanguinea ma in tanti, tra i follower, le hanno domandato delle notizie ed espresso la loro vicinanza. La madre di Andrea sta attraversando un periodo piuttosto abbastanza turbolento ma nello stesso tempo di innovazione dopo la chiusura con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e la separazione da Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno provato a rimettersi insieme per la seconda volta dopo un anno di crisi vissuto. La reunion, però, non ha portato i frutti sperati e la loro relazione sentimentale è durata pochissimi mesi fino alla rottura definitiva. Tuttavia sono rimasti in ottimi rapporti e lei vuole ancora bene al professionista napoletano. Tutti e due gli artisti hanno chiesto ai giornali e siti di gossip di rispettare la loro privacy per il bene del figlio Andrea.

Ad oggi pare che la cantante di Sora non abbia un nuovo partner, ma tanti in questo ultimo periodo le hanno attribuito dei flirt, tra cui uno con un musicista della sua band. Voci che sono state prontamente smentite dalla diretta interessata.