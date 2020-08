Anna Boschetti di Temptation Island usa male Photoshop e scatena il web: “Ma non ti vergogni? (FOTO)

Anna Boschetti è stata, sicuramente, la protagonista più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island. Nonostante il programma sia finito da diverse settimane, però, il web sta continuando ad usare il suo profilo Instagram come un ring in cui sfogare tutta la rabbia repressa.

Proprio poche ore fa, infatti, la donna ha pubblicato una serie di scatti da cui si evince chiaramente che abbia adoperato Photoshop. I contorni delle immagini sono sfumati e l’influencer Amedeo Venza è subito intervenuto per mostrare a tutta la community gli scatti.

La foto ritoccata di Anna Boschetti

In queste ore, Anna Boschetti di Temptation Island è stata presa nuovamente di mira dal popolo del web a seguito della pubblicazione di alcune foto. La donna era all’interno di un negozio, intenta a mostrare alcuni capi venduti da tale esercizio commerciale. La protagonista non ha esitato ad assumere delle pose molto provocanti, ma non ha fatto molta attenzione a come ha modificato le immagini in questione. Al fine di aumenta di un bel po’ il volume del suo lato b, infatti, la donna ha adoperato degli strumenti per modificare le foto.

In molti hanno subito effettuato il collegamento con Photoshop, tra cui anche Amedeo Venza. Il giovane, con fare ironico, ha esortato tutti i fan a fare una colletta per cercare di spiegare ad Anna quale sia il modo corretto di adoperare tale strumento informatico. Ad ogni modo, questa non è stata l’unica polemica sorta in queste ore che riguarda la compagna di Andrea. (Continua dopo la foto)

Le accuse contro l’ex di Temptation Island

Trascorso un po’ di tempo dalla fine di Temptation Island, Anna Boschetti ha deciso di rendere nuovamente attiva la funzione commenti del suo account Instagram. La protagonista forse si aspettava che, dopo questo tempo, gli haters si fossero placati. Purtroppo per lei, però, così non è stato. Moltissime persone si sono scagliate contro di lei accusandola di essere ridicola ed esortandola a vergognarsi.

Lei, però, con tono altrettanto fiero e rigido ha replicato dicendo di non avere nulla di cui doversi vergognare. Inoltre, tutte le persone che non la tollerano farebbero bene a non perdere il loro tempo sul suo account. In merito alla questione delle foto ritoccate, però, la donna non è intervenuta e non ha neppure rimosso i contenuti incriminati.