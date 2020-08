Anna Safroncik dice la verità su Ignazio Moser: ‘Adesso rompo il silenzio’

Anna dice la verità

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono noti per essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Lei era fidanzata con Francesco Monte, ma poi lo lasciò senza battere ciglio per l’altro. Dopo una relazione durata anni, adesso pare che le cose non stiano andando per il verso giusto. Secondo fonti attendibili la crisi c’è e dipende soprattutto dalla gelosia di lei.

In effetti la sorella di Belen non ha mai tollerato le amicizie femminili del ragazzo. Un evento particolare ha scatenato una lite al punto tale da inclinare il loro rapporto. I più scettici credono che ci sia un terzo incomodo all’orizzonte. Sul web è stato fatto il nome dell’attrice Anna Safroncik, la quale ha preferito tacere all’inizio. Ora, però, ha deciso di romperei il silenzio per tutelare la sua vita privata.

‘Non possiedo il dono dell’ubiquità… quindi attenti alle fake news’

Anna dice la verità su Ignazio, essendo stufa di essere al centro del gossip italiano per questioni sentimentali. Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto dei due che hanno trascorso una serata al Billionaire. Al termine della serata sono andati via insieme e ciò è bastato per parlare di una notte passata in compagnia in hotel. Ignazio e Cecilia avrebbero discusso fino a separarsi per l’estate.

Se lei è tornata dalla sua famiglia, lui ha raggiunto l’amico Andrea Damante, a sua volta lontano dalla fidanzata Giulia De Lellis. Nel frattempo il ragazzo ha detto ai suoi follower di non credere alla falsa notizia, in quanto si è trattato di un incontro fortuito. Anche Anna ha voluto fare chiarezza sulla faccenda, dunque è ricorsa ai social con un post.

In pratica ha scritto che non vuole stare al centro dell’attenzione per una cosa che non la riguarda. Attualmente è in vacanza con il proprio partner, con il quale per fortuna non ha avuto alcun tipo di problema. Ci tiene molto alla riservatezza, ragion per cui ha invitato tutti a non essere invadenti.

L’insicurezza di Ignazio

Se Anna dice la verità su Ignazio, quest’ultimo non si è esposto più di tanto sull’argomento. Le persone a loro più vicine sostengono che la gelosia di lei e l’insicurezza di lui hanno sempre rappresentato un pericolo per la loro felicità. L’episodio è bastato per arrivare a un punto di non ritorno. Si daranno un’altra possibilità?