Oroscopo 21 agosto 2020: agitazione per i Toro, troppa emotività per i Pesci

L’Oroscopo del 21 agosto 2020 esorta i nati sotto il segno del Toro a prendersi una piccola pausa perché ci sono troppi pensieri che vi turbano. Per i Capricorno è il momento di fare passi importanti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi non è una giornata molto serena per quanto riguarda l’amore. Vi sentite un po’ incerti e titubanti in merito ad una relazione che avete intrapreso da poco, o che vacilla da qualche tempo. Sul lavoro siete, invece, molto concentrati. Prestate attenzione a ciò che accadrà nei prossimi giorni.

Toro. Siete un po’ tesi e agitati per qualcosa che turba la vostra quiete. In amore questo potrebbe portare a delle discussioni fastidiose dalle quali farete una certa fatica ad uscirne. Nel lavoro ci sono buone opportunità in vista, ma cercate di essere pazienti e di non trarre conclusioni affrettate.

Gemelli. La giornata non comincerà esattamente nel migliore dei modi. Vi sentite un po’ tesi e agitati. Non temete, la situazione migliorerà in poco tempo. Cercate di non trascurare le amicizie, mentre sul lavoro ci sono dei cambiamenti da affrontare. Fatevi trovare preparati quando sarà il momento.

Cancro. L’Oroscopo del 21 agosto 2020 vi esorta a mantenere la calma in questi giorni. Specie nella giornata odierna potrebbero esserci delle discussioni che riguarderanno sia la sfera privata sia lavorativa. Evitate di dire frasi a sproposito e aspettate che passi questa fase complicata senza creare troppi danni.

Leone. I nati sotto questo segno dovrebbero prestare un po’ di attenzione alle spese di troppo. In questo periodo potreste essere interessati ad un nuovo progetto lavorativo, ma valutate attentamente i pro e i contro. In amore c’è maggiore serenità rispetto a prima, ma non trascurate il partner.

Vergine. Mercurio entra nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente razionali e cinici. A partire da oggi potreste avere dei problemi nel relazionarvi con persone nuove, in quanto farete fatica a fidarvi di loro. Sono favoriti, invece, coloro i quali svolgono attività in cui è necessario avere cura e attenzione per i dettagli.

Previsioni 21 agosto 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi non stanno affrontando una fase molto positiva per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo potreste avere la sensazione di non essere mai soddisfatti di nulla e di non essere apprezzati come vorreste. Cercate di essere un po’ più ottimisti e di credere maggiormente nelle vostre capacità.

Scorpione. In campo amoroso bisogna fare attenzione alle nuove conoscenze. Se avete appena cominciato un rapporto, valutate attentamente la persona che avete di fronte. Non è tutto oro quello che luccica. Se, invece, siete uniti da una relazione duratura, non dovreste avere nessun tipo di problema.

Sagittario. Oggi potreste sentirvi un po’ nervosi e avere la sensazione che tutti stiano complottando contro di voi. Cercate di mantenere la calma e, se potete, prendetevi una giornata per recuperare le energie. A partire dalla prossima settimana ci saranno parecchie cose da rivedere, specie in campo lavorativo.

Capricorno. L’Oroscopo del 21 agosto 2020 vi annuncia che in questo periodo siete molto propensi ad instaurare rapporti stabili e duraturi. Siete maturi e razionali e questo favorirà molto le relazioni di vecchia data. Nel lavoro siete precisi e meticolosi, queste qualità verranno certamente apprezzate.

Acquario. Se siete single, questo è il momento giusto per lanciarvi in nuove conoscenze. Sono favoriti gli incontri, dai quali potrebbero nascere delle conoscenze davvero molto interessanti. Nel lavoro, invece, ci vuole ancora un po’ di pazienza. Tempi migliori arriveranno.

Pesci. Prestate attenzione ai sentimenti in questo periodo. Oggi vi sentirete particolarmente sensibili ed emotivi. Se siete circondati da persone non propriamente sincere, queste potrebbero esercitare su di voi un potere persuasivo disarmante. Lasciatevi consigliare da chi vi ama davvero.