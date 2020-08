“Sei una rovina famiglie”: Ilaria D’Amico insultata sul web, la replica della giornalista sportiva

Ilaria D’Amico considerata una rovina famiglie: il motivo

Di recente Ilaria D’Amico si è sfogata rendendo noto qualcosa che la fa stare male. In poche parole la giornalista sportiva di Sky ha confessato come si sente quando qualcuno le da della rovina famiglie. Un termine che le affibbiano solo perché anni fa ha iniziato di nascosto una relazione con Gigi Buffon mentre quest’ultimo era sposato ancora con Alena Seredova.

La donna e il portiere della Juventus dopo un periodo di burrasca sono riusciti a trovare la serenità. Infatti la loro storia d’amore procede senza intoppi ed è stato consacrato dall’arrivo del figlio, Leopoldo che ora ha quattro anni. Nel 2014 le nozze tra il noto sportivo e l’attrice naufragò quando sulle riviste di gossip vennero pubblicate delle foto compromettenti di lui insieme alla D’Amico. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente alla donna.

La giornalista sportiva di Sky replica alle accuse degli haters

In questi sei anni molti utenti web hanno insultato Ilaria D’Amico dandole della rovina famiglie. Per tale ragione la professionista di Sky ha deciso di replicare a tali critiche dicendo: “C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi”.

La compagna del portiere Gigi Buffon ha anche detto che sia lei che il giocatore della Juventus, venivano da un matrimonio molto infelice e compromesso. Per tale ragione tra i due è scoppiato quel sentimento che va avanti dal 2014.

Il ritrovato rapporto tra il portiere Gigi Buffon e l’ex moglie Alena Seredova

Successivamente, infatti, l’attrice ceca Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, aveva detto che non avrebbe potuto far nulla per impedire la fine del suo matrimonio. Il motivo? Perché il giocatore della Juve aveva praticamente perso la testa per la giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Oggi l’attrice e l’ex marito, che hanno pure due figli che si chiamano David Lee e Louis Thomas sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio. Infatti, dopo gli scontri iniziali ora si rispettano nonostante il divorzio e spesso si incontrano per decidere il futuro dei loro congiunti che ormai sono adolescenti.