Belen e la foto in intimo, l’hater: “Che schifo, chissà cosa penserà tuo figlio”. La risposta della Rodriguez è da manuale

Belen Rodriguez nel mirino di un leoane da tastiera

Di recente Belen Rodriguez, vera star del gossip dell’estate 2020, ha condiviso su Instagram un nuovo scatto in intimo dove mette in mostra il suo fisico praticamente perfetto. Come spesso accade il contenuto in questione ha ricevuto una valanga di cuoricini rossi e numerosi apprezzamenti da parte dei suoi dieci milioni di follower, ma anche qualche commento velenoso da parte di un hater che tira in ballo il figlio Santiago.

Cosa c’entra il ragazzino avuto dal suo precedente matrimonio con il ballerino napoletano Stefano De Martino? Con molta probabilità, però, il leone da tastiera in questione non aveva fatto i conti con la risposta della conduttrice di Tusi que vales, che tra l’altro ripartirà a settembre su Canale 5, decisamente da manuale.

L’offesa di un hater e la replica della modella argentina

Belen Rodriguez, sul suo seguitissimo account Instagram, aveva condiviso uno scatto di una campagna pubblicitaria che la vede protagonista per il brand di intimo Jadea. “La bambina dorme”, ha scritto la modella argentina a corredo della foto in questione. Ma a quel punto è intervenuto un detrattore, che ha commentato in questo modo: “Che schifo, chissà tuo figlio crescendo cosa penserà di te”.

La diretta interessata, invece di arrabbiarsi, ha risposto con molta calma. “Che ha una madre figa e in gamba! Chissà i tuoi cosa penseranno che passi le giornate a scrivere minchiate”, ha replicato la professionista di casa Mediaset ricevendo migliaia di consensi positivi da parte dei suoi seguaci. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez pronta per Tu si que vales 2020

Belen Rodriguez dopo essere stata la protagonista del gossip di questa anomala estate 2020,ora è pronta per tornare sul piccolo schermo. Infatti la professionista argentina in queste settimane sta registrando le puntate che fanno parte della nuova edizione di Tu si que vales.

Stagione che dovrebbe partire su Canale 5 dopo la metà di settembre. Oltre a lei sono stati riconfermati alla guida del talen Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara. Mentre alla giuria troveremo: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Invece a quella popolare per il secondo anno consecutivo ci sarà l’attrice romana Sabrina Ferilli.