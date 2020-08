Sara Shaimi e Sonny Di Meo, salta la convivenza: lui si tira indietro

Sara Shaimi almeno per adesso continuerà la relazione a distanza con Sonny

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sarebbero dovuti andare a convivere proprio in questi giorni, dato che l’ex tronista aveva chiesto al suo neo fidanzato di fare un passo avanti. La richiesta è stata fatta in pubblico, così tutti sono stati resi partecipi nello stesso momento in cui il fatto stava avvenendo. Però qualcosa è cambiato. Se sul momento l’ex corteggiatore sembrava essere abbastanza convinto, adesso non lo è più. Sembrerebbe essere incerto sul futuro professionale e personale.

Salvatore dice di essere molto innamorato di Sara, ma per adesso non è pronto per andare a convivere con lei per diversi motivi. Lui ha 29 anni e sceglie di continuare a vivere la relazione a distanza. Lei si trova a Roma, vive in un monolocale, mentre lui vive a Milano. Sonny ha più che altro un problema: il lavoro. In questo momento lavora come modello, ma vorrebbe lavorare nel settore dell’imprenditoria in modo tale da avere una situazione economica stabile ed una posizione concreta e duratura.

Sara Shaimi non si espone ma non è arrabbiata, Sonny ha bisogno di stabilità lavorativa

Sara Shaimi non ha commentato il fatto con i suoi follower, è stato più che altro lui a spiegare che si stanno ancora conoscendo, quindi stanno provando a viversi a 360° anche se a distanza ma per ora è giusto così. Di conseguenza non possono fare un passo così importante nell’incertezza lavorativa. Poi parlando di lavoro il ragazzo ha affermato che lei fa l’assistente di volo, quindi ha un lavoro stabile, lui invece si deve realizzare per cui è giusto che lei, amandolo, lo aspetti.

Non se la sente di andare a vivere in un’altra città, questo vorrebbe dire fare il passo più lungo della gamba. Ciò non significa che non la ami abbastanza o che non abbia tanta voglia di vivere con lei. Tutto questo è sicuramente contraccambiato, ma adesso è importante concentrare tutte le energie sul sogno lavorativo.

Il sogno del fotomodello è aprire un locale per i giovani

Sonny vorrebbe aprire un bar oppure un bel locale di ritrovo per i giovani. Infatti al momento lavora come modello ma quando può ed ha tempo libero aiuta un suo amico che ha un locale. Vorrebbe diventare un imprenditore nei prossimi anni e i presupposti ci sono.

Lui afferma di essere determinato, Sara lo sa perchè anche se sono trascorsi pochi mesi ha avuto modo di conoscerlo un minimo. Infatti non sembrerebbe essere arrabbiata o delusa per la decisione di lui. Nel frattempo sui social si parlava della partecipazione della coppia alla nuova edizione di Temptation Island di Alessia Marcuzzi. La notizia però è stata smentita.