Andrea Damante e Giulia De Lellis: i motivi della crisi secondo le ultime indiscrezioni

Il settimanale Chi ha parlato dei veri motivi della crisi tra l’ex tronista e la sua corteggiatrice. Ecco quali sono

Andrea Damante e Giulia De Lellis: è finita?

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono conosciuti a Uomini e Donne ormai più di quattro anni fa. Lui era un tronista un po’ diverso dagli altri, molto spigliato, un po’ “str***”, così come poi l’ha definito una delle sue corteggiatrici, Giulia. Alla fine del percorso, ad ogni modo, i due si sono innamorati e quasi subito hanno iniziato una convivenza a Verona.

Li abbiamo visti in modo continuativo in tv perchè lui ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, mentre lei alla seconda. Il terzo anno, invece, ecco che è arrivata la rottura improvvisa. Lui l’ha tradita dopo un periodo di crisi in cui si erano allontanati molto. Ma il sentimento che li lega non è mai finito. Infatti, c’è stato un primo riavvicinamento, poi un secondo e poi il ritorno di fiamma definitivo prima del lockdown.

Adesso, tuttavia, c’è di nuovo aria di crisi. Dopo alcuni giorni di vacanza insieme, Andrea e Giulia si sono divisi ammettendo che è un periodo un po’ particolare e quindi le cose tra loro non stanno andando bene. Ma il settimanale Chi, che li osserva già da un po’, ha detto qualcosa in più sulla situazione.

I motivi della crisi

Giulia attraverso il suo profilo social aveva detto ai suoi fan che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Tutte le cose di Andrea erano integre a casa e non era successo nulla, semplicemente è un periodo di grandi cambiamenti e ognuno sta riflettendo e facendo delle considerazioni. Quando ci sarà qualcosa da dire lo farà lei stessa.

Peccato che il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, abbia raccontato altre cose. Dalle pagine del giornale si apprende che Andrea Damante è scappato dagli amici confidando loro di non essere più sicuro del suo sentimento per Giulia. Lei, invece, avrebbe voluto sposarsi e fare una famiglia con lui. Il Dama è tornato dalla sua famiglia, mentre Giulia ha trascorso giorni in barca con Carlo Beretta. Il tutto si concluderà in questo modo?

Andrea aveva detto recentemente che l’amore tra di loro non sarebbe mai finito ma secondo lui è stato un errore tornare insieme perchè si fanno del male a vicenda. Finirà mai questo tira e molla? Secondo voi quali sono i problemi di questa coppia?