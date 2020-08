Oroscopo 29 agosto 2020: bella ripresa in amore per Toro e Sagittario

L’Oroscopo del 29 agosto annuncia ai nati sotto il segno del Toro che ci sarà una bella ripresa in amore. I Sagittario si sentono invincibili

Previsioni 29 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. i nati sotto questo segno potrebbero affrontare una giornata un po’ turbolenta. Oggi ci sarà una certa propensione a non credere in se stessi. Questo potrebbe rendervi insicuri e causarvi dei problemi sia dal punto di vista professionale che personale. Cercate di essere un po’ più razionali e di acquisire il concetto che se volete qualcosa dovete lottare per poterla raggiungere.

Toro. Molti di voi avranno buone opportunità di fare nuove conoscenze in amore. se siete single, approfittate di questo momento per uscire il più possibile. nel lavoro ci sono ancora delle cose da risolvere, ma molto presto ci saranno delle occasioni interessanti che fareste molto bene a prendere in considerazione.

Gemelli. la giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche piccola discussione, pertanto, la cosa opportuna sarebbe quella di evitare ogni provocazione. Nel lavoro siete un po’ distratti, questo potrebbe spingerli a commettere degli errori. Cercate di non abbassare mai la guardia, c’è chi non aspetta altro che un vostro passo falso.

Cancro. L’oroscopo del 29 agosto vi annuncia che questa sarà una giornata abbastanza positiva per quanto riguarda i sentimenti. Oggi le pensioni saranno parecchio allentate e questo permetteranno la risoluzione di alcuni conflitti. Tuttavia, potreste essere pervasi da desideri, o per meglio dire capricci, di cui non avete realmente bisogno.

Leone. Cercate di evitare le polemiche. troppe volte non riuscite proprio a fare a meno di manifestare la vostra opinione, anche se nessuno vi ha esortato a farlo. Il mese si concluderà in modo molto positivo per quanto riguarda l’amore. se state lavorando ad un progetto importante, adesso potrete finalmente renderlo concreto.

Vergine. Oggi sarete particolarmente propensi alla comunicazione specie verso l’universo femminile. Sia in amore sia in amicizia, dunque, avrete delle ottime opportunità di fare nuove conoscenze. Siete molto razionali e precisi, qualità che sicuramente giocheranno in vostro favore per quanto riguarda la sfera professionale.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se state vivendo un periodo di confusione in amore, è meglio mantenere un profilo basso. Nella giornata odierna potreste rendervi protagonisti di discussioni poco gradevoli. Spesso avete la sensazione di non essere compresi al 100%. Nel lavoro ci sono delle cose da rivedere. Lasciate passare questo momento di confusione perché dal prossimo mese ci saranno delle belle novità.

Scorpione. Periodo decisamente positivo per quanto riguarda sia l’amore sia il lavoro. per quanto riguarda il primo aspetto, oggi potresti rimanere particolarmente spiazzati dal partner punto in merito alla vita professionale, invece, state recuperando una bella energia, che fareste bene a sfruttare per dimostrare quanto valete realmente.

Sagittario. In campo sentimentale vi sentite indistruttibili. La giornata si prospetta molto positiva per quanto riguarda le relazioni di coppia stabili. Sì, invece, state affrontando un periodo un po’ burrascoso, Oggi potresti risolvere alcune questioni in sospeso. nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere, ponderate il tutto con attenzione

Capricorno. L’oroscopo del 29 agosto vi anticipa che sarà una giornata molto equilibrata sia dal punto di vista sentimentale sia psicologico. Oggi ho triste mostrare una certa propensione a comprendere e ad aiutare il prossimo. Cercate, però, di non circondarvi di persone negative altrimenti potresti rischiare di essere influenzati dalla loro poca positività.

Acquario. Momento davvero positivo per quanto riguarda la carriera. se state pensando ad un salto di qualità, questo potrebbe essere il momento giusto per realizzare il vostro sogno. Ricordate, però, che niente si raggiunge senza sacrificio. In amore sono favorite le relazioni di coppia. Se siete single dovrete darvi molto da fare per conoscere qualcuno di interessante.

Pesci. Oggi avrete una certa tendenza a fantasticare specie per quanto riguarda la vita sentimentale. In questo momento sono favorite le relazioni platoniche, quelle spirituali, prive di un effettivo contatto diretto. Nel lavoro sono favorite quelle attività legate all’arte e alla creatività punto sarete un vero vulcano di idee, ma attenzione a non restare per troppo tempo con la testa fra le nuvole.