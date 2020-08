Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono sposati, Giovanni Ciacci sbotta: “Storia creata a tavolino”

Giovanni Ciacci contro Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali

Dopo aver lasciato Scintilla e un noto produttore, Elena Morali prima dell’estate si è innamorata di Luigi Mario Favoloso. L’ex Pupa e l’ex compagno di Nina Moric, che tra l’altro di recente si è detta delusa del figlio Carlos, sono convolati a nozze qualche mese fa con un rito masai a Zanzibar. La decisione presa dai due frequentatori dei salotti di Barbara D’Urso ha praticamente diviso l’opinione pubblica.

Infatti, c’è una parte che crede che i due siano innamorati veramente, mentre altri sostengono che si tratta solamente di una trovata per far gossip. Chi la pensa in questo modo è Giovanni Ciacci, ex padrone di casa di Vite da copertina che nella puntata di venerdì di Ogni Mattina si è espresso sulla vicenda: “Relazione costruita a tavolino per fare pubblicità. Storia creata a tavolino”.

Secondo l’opinionista i due si sono sposati per visibilità

Secondo Giovanni Ciacci la relazione sentimentale tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso è solo una trovata per far parlare di sé e far vendere più copertine. Il conduttore ha espresso il suo giudizio nel programma mattutino di Adriana Volpe insieme al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista ha spiegato al pubblico di TV8 la vicenda del matrimonio tra la l’ex Pupa e l’imprenditore campano col rito masai.

Il frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso è stato abbastanza duro contro la coppia. “Si sono sposati per finta, solo per fare un servizio fotografico”, ha detto l’uomo e rivolgendosi all’ex gieffina. Quest’ultima, invece, ha preferito definirla promessa di matrimonio e non simulazione di matrimonio.

Lo sfogo di Giovanni Ciacci a Ogni Mattina

Ospite a Ogni Mattina su TV8, Giovanni Ciacci parlando con Adriana Volpe e Roberto Alessi ha confidato: “Lo scandalo è che la mamma non è stata invitata. La Favolosa è quella che vuole apparire più di tutti. Perché in questa storia è la mamma la Favolosa che fa le sfilate in tutte le trasmissioni d’Italia”.

Ovviamente l’uomo si riferiva alle nozze tra Elena Morali e Luigi Favoloso che si sono celebrate prima dell’estate a Zanzibar. Secondo l’opinionista sia l’imprenditore, che sua madre Loredana vogliano mettersi in mostra. Infine Ciacci ha detto: “Luigi Mario è molto furbo e vuole seguire le orme di Fabrizio Corona”