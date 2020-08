Imprevisto a Io e Te, Pierluigi Diaco rischia di cadere durante l’intervista a Barbara Alberti

Pierluigi Diaco rischia di cadere a Io e Te

Ultima settimana di programmazione per Io e Te, il programma del pomeriggio estivo di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Con lui in questi due mesi hanno lavorato anche Katia Ricciarelli e Santino Fiorelli con le loro rubriche. Al momento i vertici di Viale Mazzini non hanno svelato il futuro del giornalista, anche se è certa la sua esclusione dai palinsesti autunnali della tv di Stato.

Gli ascolti del rotocalco sono considerati troppo bassi visto che alla concorrenza, ovvero su Canale 5 allo stesso orario va in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno. Nel quinto appuntamento è stata ospite Barbara Alberti e durante l’intervista il padrone di casa ha rischiato seriamente di cadere. Infatti, alzandosi dalla poltrona per andare a prendere il disegno fatto da Lucangelo Bracci, ha detto: “Stavo cadendo. L’emozione mi stava facendo cadere”.

Barbara Alberti parla del Grande Fratello Vip 4

Intervistata a Io e Te, Barbara Alberti ha raccontato al conduttore Pierluigi Diaco la sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4- Un’avventura che la donna ha concluso prima ritirandosi dal reality show.

“Non ce l’ho fatta, era difficilissimo, molto duro. Però c’erano tanti servizi che vorrei avere a casa, ci sono otto persone che ti stanno ad ascoltare. Ti ascoltano veramente e a casa mi mancano. E poi nessuno pretende niente da te, manco il cane. Per un po’ il GF è stato un sogno. Ero risanata. Vivi come un gatto. Bisognerebbe farlo ogni anno”, ha confidato la nota scrittrice. A quel punto il giornalista ha spiegato che è abbastanza paradossale come chi partecipa ad un programma del genere riesca a sottrarsi a social quando invece non lo si riesce a fare quotidianamente.

Katia Ricciarelli ricorda La Fattoria con Barbara Alberti

Tanti anni fa Barbara D’Urso ha condotto La Fattoria su Canale 5 avendo Katia Ricciarelli come concorrente. All’epoca Barbara Alberti, ospite venerdì pomeriggio a Io e Te, invece era un’opinionista.

Per questo motivo l’ex moglie di Pippo Baudo ha voluto fare una confessione a riguardo: “Avevamo paura di te, eri terribile con i concorrenti”. Mentre l’ex gieffina ha detto di essersi divertita molto in quel reality show. Infine ha chiuso la chiacchierata dicendo: “A me piace tanto fare la radio. In televisione non mi controllo. Noi di noi stessi ci liberiamo solo con la morte”.