Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Ho avuto paura per mio figlio Nathan Falco…”

Elisabetta Gregoraci dice la sua sulla positività di Flavio Briatore

Dopo la notizia della positività al Covid-19 e il successivo ricovero in ospedale da parte di Flavio Briatore, l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio dicendo il suo punto di vista sulla vicenda. La conduttrice di Battiti Live ha parlato delle condizioni del noto imprenditore, ma anche confessato di aver avuto molta paura per il figlio Nathan Falco.

Attraverso una lunga intervista al Corriere della Sera, la professionista calabrese p tornata a parlare ancora una volta di come sta l’ex consorte con il quale è rimasta in ottimi rapporti. I due sono stati insieme per un decennio, nonostante le varie critiche soprattutto per l’enorme differenza d’età. Oggi a continuare a legare questa coppia, con tanto di rispetto reciproco, è il loro unico figlio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha rivelato.

La showgirl calabrese si confessa al Corriere della Sera

Chiamata in causa dal giornalista del Corriere della Sera, Elisabetta Gregoraci ha detto la sua sulla situazione pungente che si è creata al Billionaire, il noto locale situato in Costa Smeralda, in Sardegna, che appartiene all’ex marito Flavio Briatore.

Proprio nella discoteca in questione si sono contati 50 contagi di operai che lavoravano lì, ma anche lo stesso imprenditore e numerosi vip e pseudo vip. Sulla vicenda, la padrona di casa di Battiti Live ha detto: “Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua”.

Elisabetta Gregoraci e la paura per il figlio Nathan Falco

Intervistata dal Corriere della Sera, Elisabetta Gregoraci ha confermato di avere avuto tanta paura, dopo aver scoperto la positività dell’ex marito Flavio Briatore, per il figlio Nathan Falco. Per tale ragione la soubrette calabrese ha confessato: “Ho avuto paura. Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest’anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna”.

Ricordiamo che la donna il prossimo mese dovrà stare lontano dal agazzino per un po’ di tempo. Il motivo? Perché a metà settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia per il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.