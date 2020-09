Mauro Corona lascia Cartabianca, la confessione: “Sta male per l’alcol…”

Mauro Corona lascia Cartabianca di Bianca Berlinguer

Da qualche anno Mauro Corona è un ospite fisso di Cartabianca, il programma d’approfondimento di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer. L’uomo , di recente, ha confessato la sua inenzione di lasciare il piccolo schermo.

In un’intervista realizzata qualche giorno fa per Repubblica, il professionista ha rivelato che quella che avrà inizio a settembre sarà la sua ultima partecipazione in tv. Quindi Corona farà parte del cast di Cartabianca nell’edizione 2021/2022, ma non più come ospite fisso.

Di conseguenza, la padrona di casa dovrà fare a meno dei siparietti divertenti e a distanza con Mauro. Il noto alpinista ha detto anche di essere un cattivo esempio, perché da tempo soffre di dipendenze. Alessandro Cecchi Paone, attraverso la sua rubrica che cura sulla rivista NuovoTv si è detto dispiaciuto per la decisione di Corona. “Mi dispiace che stia male a causa dell’alcol. Trovo che questa condizione contrasti con l’elogio che lui fa sempre della vita solitaria e antimoderna”, ha scritto il divulgatore scientifico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto il noto giornalista.

Alessandro Cecchi Paone dice la sua sull’alpinista sul magazine NuovoTv

Nella sua rubrica su NuovoTv, Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua sulla decisione di Mauro Corona di lasciare Cartabianca e la televisione. E se da una parte il giornalista si dice dispiaciuto, dall’altra ha stroncato gli interventi dell’uomo su vicende di carattere sociale e politico.

“Non ho mai trovato particolarmente significativi i suoi interventi”, ha confessato l’ex conduttore de La macchina del tempo. Quest’ultimo, inoltre, ha affermato di avere avuto anche lui ospite Corona nei suoi telegiornali e l’alpinista si è dimostrato sempre corretto: “Più di molti commentatori assai gettonati”.

Lettore del settimanale NuovoTv elogia Mauro Corona

E se Alessandro Cecchi Paone ha espresso il suo pensiero non proprio positivo su Mauro Corona, uno dei tanti telespettatori di Cartabianca di Bianca Berlinguer ha voluto scrivere una email alla redazione di NuovoTv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti.

La persona scrivendo alla rubrica curata dal noto divulgatore scientifico, ha asserito: “Oltre a essere simpatico dice cose di buon senso”. L’alpinista riuscirà a cambiare idea e rimanere sul piccolo schermo, oppure la sua decisione è definitiva?