DayDreamer – Le Ali del Sogno, mercoledì 2 settembre: Sanem gelosa di Can e Gemze

Cinquantaseiesimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del Sogno

Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, il popolare sceneggiato di Canale 5 che ha come protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della prossima puntata rivelano che Can sarà impegnato con la nuova campagna pubblicitaria.

Fabbri si presenterà nella sua azienda per parlare con Sanem e chiedere a quest’ultima di lavorare con lui. Il Divit avrà una discussione con lui, ma alla fine la Aydin accetterà perché vedrà il fotografo prendere un appuntamento con Gamze.

Enzo Fabbri si presenta in azienda per parlare con Sanem

Le anticipazioni del 56esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 2 settembre 2020, svelano che durante una riunione del gruppo creativo Deren farà vedere a Can le idee che ha in mente per la nuova campagna. L’affascinante fotografo deciderà di far realizzare uno spot pubblicitario per la Compass Sport, l’azienda che è gestita da Ceyda.

Per tale ragione il primogenito di Aziz vorrà organizzare un nuovo campeggio per il giorno seguente. Lo scopo del Divit sarà quello di avere un’ispirazione quando i collaboratori indosseranno i materiali forniti dall’azienda. Nel frattempo l’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri si presenterà senza preavviso alla Fikri Harika per discutere con Sanem del profumo. La giovane aspirante scrittrice dirà all’uomo che nel week-end sarà impegnata con un progetto tutto nuovo.

Sanem gelosa di Gamze, amica di Can

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Enzo Fabbri le proporrà di andare nella sua azienda lo stesso pomeriggio. A quel punto la Aydin gli comunicherà che prima dovrà ricevere l’autorizzazione da parte di Can. Il fotografo non vedrà di buon occhio la richiesta dell’imprenditore, infatti gli dirà che la sorella più piccola di Leyla ha troppo lavoro di cui occuparsi.

Tuttavia Fabbri non si arrenderà, anzi continuerà ad insistere con la giovane aspirante scrittrice chiedendole ancora una volta di collaborare con lui quando avrà meno impegni. La ragazza starà per rifiutare per la proposta dell’italo-francese, poi cambierà idea. Il motivo? Perché ascolterà una conversazione che Can avrà al telefono con una certa Gamze. Nello specifico Sanem accetterà l’invito di Enzo, dopo essere venuta a conoscenza che il Divit non le ha fatto sapere che in serata passerà del tempo con la sua cara amica.