DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 3 settembre: Emre ha un incidente, Sanem sviene

Cinquantasettesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie di Canale 5 che lunedì prossimo sbarcherà in prima serata continua a macinare successi a livello d’ascolto. Gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che Can organizzerà un nuovo campeggio.

Sanem si recherà lì ma cadrà in una buca causandole uno svenimento. Successivamente i due fratelli Divit avranno una forte discussione e il secondogenito avrà un incidente stradale. Invece Aylin metterà una telecamera spia alla Fikri Harika

Sanem cade in una buca e sviene

Le anticipazioni del 57esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 3 settembre 2020, rivelano che la Fikri Harika organizzerà un nuovo campeggio. Lo scopo dell’azienda pubblicitaria sarà quello di provare i prodotti della Compass Sport, ma anche la scelta dello slogan. In più il fotografo Can e tutti i suoi collaboratori avranno modo di vedere l’idea per lo spot del cliente rappresentato da Gamze. Sanem verrà eletta come capo dello shooting.

Nel frattempo Enzo Fabbri approfitterà della situazione per sfidare il Divit in alcune prove. Con questa mossa il noto imprenditore italo-francese farà litigare Can i due protagonisti della serie turca. Successivamente la Aydin, dopo aver provato gelosia per nei confronti della new entry Gamze, si farà un gioco molto simile alla caccia al tesoro. Dopo aver raggiunto il campeggio la giovane aspirante scrittrice andrà nel panico finendo per cadere in una buca. Purtroppo prenderà una butta botta in testa e per tale ragione perderà i sensi per qualche ora.

Emre ha un incidente stradale dopo un’accesa lite con Can

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che tutti si metteranno alla ricerca di Sanem. Per fortuna quest’ultima verrà tratta in salvo da Can. Quando calerà la notte, Emre seguendo il consiglio della perfida Aylin si presenterà al campeggio con delle brutte intenzioni. Lo scopo del ragazzo sarà quello di far arrabbiare il fratello maggiore. Infatti gli comunicherà che loro madre Huma gli ha ceduto il suo pacchetto azionario della Fikri Harika.

A quel punto, l’affascinante durante la discussione caccerà malamente il congiunto. Quest’ultimo, ancora scosso per l’aggressione verbale avuta con il Divit, si metterà alla guida della sua macchina, e avrà un incidente stradale. Nel frattempo la malvagia Aylin si introdurrà nell’ufficio di Can con la complicità dell’agente di sicurezza. La donna per scusa gli dirà di dover prendere un file dimenticato, invece nasconderà una telecamera spia.