Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuove puntate: Agnese disperata

Finalmente l’attesa è finita e da lunedì 7 settembre 2020 tornano le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Conosceremo la sorte di Adelaide ed Achille, freschi di nozze ma anche con un mistero nascosto nel passato di Ravasi. Riccardo dovrà fare i conti con la presunta gravidanza di Ludovica mentre Federico tornerà dalla Svizzera dopo l’intervento alle gambe.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Agnese si sentirà tremendamente in colpa per il biglietto di Salvatore che non è stato mai consegnato a Gabriella. La Amato cercherà conforto in Rosalia, che le consiglierà il da farsi.

Il Paradiso delle Signore, trame nuove puntate

Vittorio cercherà di smorzare la tensione tra Agnese e Gabriella. Il pretesto sarà l’organizzazione della festa del Primo Maggio, alla quale parteciperanno tutti i membri del magazzino Il Paradiso delle Signore. Nel frattempo, Salvatore continuerà a pensare alla separazione da Gabriella e Armando lo inviterà a casa sua, sperando di fargli ritrovare il sorriso.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Delfina stupirà Cosimo regalandogli un anello. Il gioiello servirà al ragazzo per fare la proposta di nozze a Gabriella. La Rossi accetterà?

Riccardo vuole trovare Matteo

Nelle nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore, Riccardo avrà un confronto con Ludovica. Il Guarnieri junior le dirà di essere intenzionato a trovare Matteo, il piccolo figlio di Angela. La Brancia andrà su tutte le furie, temendo che i due si possano riavvicinare.

Infine, negli episodi in prima Tv assoluta de Il Paradiso delle Signore, Agnese ripenserà al suo gesto egoistico, sprofondando nella disperazione. E’ stata lei ad intercettare il biglietto di Salvatore destinato a Gabriella nel quale le confessava i suoi sentimenti. La Rossi, credendo che la sua storia sia ormai finita, ha cercato di dimenticare quanto successo accettando la corte di Cosimo che, dal canto suo, non vuole lasciarsi scappare la bella stilista. Agnese farà ammenda e svelerà la verità a Salvo? Non resta che attendere la puntata del 7 settembre per sapere come si evolveranno le trame.