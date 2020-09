Romina Power, un dolore incolmabile: ci pensa tutti i giorni da tempo [FOTO]

Anno difficile per Romina Power

Un 2020 particolarmente difficile per Romina Power che da mesi non può raggiungere la sua terra natia a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La cantante statunitense è afflitta dal dolore anche perché di recente ha subito una grava perdita, ovvero una persona molto cara che è andata via per colpa di un brutto male.

Ovviamente stiamo parlando della sorella Taryn. Ma l’ex moglie di Al Bano ha un peso nel cuore da oltre 26 anni a causa della sparizione della primogenita Ylenia. E a proposito di quest’ultima, di recente sul web si è diffusa la notizia del ritrovamento di un diario segreto della ragazza.

La cantante statunitense e la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi

Romina Power, come il resto della sua famiglia, spera vivamente che un giorno Ylenia Carrisi possa tornare. Un desiderio che la cantante statunitense ha dal 1994, ovvero dall’anno in cui la ragazza ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava a New Orleans. Di tutt’altro avviso è l’ex marito Al Bano che ormai da tempo si è rassegnato all’idea di rivedere un giorno sua figlia. Per il Maestro salentino la primogenita non è più in vita.

E a proposito del cantautore di Cellino San Marco, stando al magazine Nuovo, quest’ultimo avrebbe deciso di sposare la sua storica compagna Loredana Lecciso. Ma non è finita qui, sempre a quanto riporta la rivista di Riccardo Signoretti, la Power avrebbe dato la sua benedizione dopo una cena in famiglia.

Romina Power ricorda la sorella Taryn

Ma tornando al dramma di Romina Power, di recente quest’ultima ha postato sul suo profilo personale Instagram un post molto speciale. Si tratta di un ricordo di una persona importante per la sua vita. L’ex moglie di Al Bano ha voluto fare un gesto d’amore in memoria della sorella Taryn, venuta a mancare qualche mese fa a causa di una leucemia e che ha lasciato un vuoto nella vita della congiunta.

Nelle frasi scritte in lingua inglese, la cantante statunitense ha ricorda che settembre è il mese in cui la sorella più piccola avrebbe compiuto gli anni e che pensa a lei tutti i giorni. Affermazione che ha fatto commuovere tutti coloro che la seguono sul noto social network, infatti hanno lasciato migliaia di cuoricini rossi al contenuto in questione. Ecco il post: