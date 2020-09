Uomini e donne, Barbara De Santi assente nelle registrazioni: nuovi progetti per la dama

La dama di Uomini e donne assente nelle nuove registrazioni

Lunedì 7 settembre finalmente prende via la nuova stagione di uomini e donne. Il noto dating show condotto da Maria De Filippi, dopo la lunga pausa estiva torna sulla rete ammiraglia con tante novità. Le anticipazioni circolate sul web hanno rivelato già tanti colpi di scena e anche in questa nuovissima edizione la protagonista indiscussa è Gemma Galgani.

Gli amanti del trono over, però hanno notato un piccolo particolare, ovvero si sono accorti di una grande assenza. Stiamo parlando di Barbara De Santi, la professoressa dal carattere forte e determinato che non ha mai paura di dire la sua e di mostrarsi per quella che è…

Barbara De Santi in collaborazione con Pamela Perricciolo

Barbara De Santi ha già fatto parte di uomini e donne in passato. Dopo una breve pausa dal programma, la dama mantovana si è ripresentata nel parterre, facendo notare sin da subito la sua presenza. A far sapere il reale motivo per cui non c’è attualmente nelle registrazioni è Pamela Perricciolo, la sua manager.

In una recente intervista a Visto, l’ex protagonista dello scandalo “Mark Caltagirone”, ha spiegato che la De Santi per ora è impegnata con altri progetti. Nel dettaglio la professoressa è in giro per l’Italia essendo a capo di una delle sue agenzie. Stando alle sue parole, oltre ad avere uno stretto rapporto lavorativo, le due donne sono amiche già da tempo. Infatti, la loro amicizia risale a prima del Prati-Gate e proprio Barbara ha sempre sostenuto la sua collega.

Gli amori della professoressa nel dating show della De Filippi

Barbara De Santi ha avuto diversi amori all’interno di Uomini e donne. La dama, come già detto in precedenza già negli anni scorsi ha preso parte nel parterre ritornando dopo la rottura con Guido.

Il 27 aprile 2020 è uscito il suo primo libro dal titolo “Fare l’amore come una escort” disponibile in formato digitale. Il libro, dallo stampo autobiografico, parla della sua vita e di come se la sia sempre dovuta vedere da sola.

All’interno del trono over, Barbara ha conosciuto diversi uomini tra cui Guido Soldati, Franco Garna e Antonio Jorio. Con tutti e tre ha vissuto storie bellissime ma purtroppo nessuna con un lieto fine.