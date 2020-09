Adriana Volpe accusa malore in diretta a Ogni Mattina: le condizioni di salute della conduttrice

Adriana Volpe si sente male in diretta a Ogni Mattina

I telespettatori di Ogni Mattina hanno provato uno grande spavento nella puntata andata in onda venerdì 12 settembre 2020. Infatti, la padrona di casa Adriana Volpe ha avuto un malore in diretta.

Ovviamente le persone presenti in studio e soprattutto quelli che guardavano da casa sono rimasti bloccati non capendo cosa stesse succedendo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Forse lo stressa accumulato negli ultimi mesi hanno portato a questo malessere? A quanto pare la verità è un’altra, andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Divertente gag dell’ex gieffina

Ennesimo imprevisto per Adriana Volpe dopo essere stata al centro del gossip per diverse settimane. Infatti, uscita dalla casa di Cinecittà alla conduttrice è stato affibbiato un possibile flirt con il modello veronese Andrea Denver, successivamente si è parlato di una possibile crisi matrimoniale con Roberto Parli. Ma nella puntata di Ogni Mattina andata in onda venerdì scorso, l’ex gieffina ha accusato un malore in diretta.

Dopo l’intervento di Giovanni Ciacci, la professionista ha detto di sentirsi poco bene: “Fatemi mettere così, alzo un attimo anche le gambe così arriva un po’ di sangue anche al cervello“. Ovviamente tutti i presenti in studio si sono preoccupati molto. Ma per fortuna non era nulla di grave, infatti la stessa ex gieffina ha confessato che si trattava di uno scherzo. Era un simpatico siparietto con lo scopo di provocare l’ilarità del pubblico, ma a quanto pare le reazioni sono state ben differenti.

Adriana Volpe e il successo con Ogni Mattina

Infatti quasi tutti si sono preoccupati per le condizioni di salute di Adriana Volpe, ma dopo la confessione della stessa hanno tirato un sospiro di sollievo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 sta bene e continua a condurre il format mattutino di TV8 Ogni Mattina al fianco di Alessio Viola.

Dopo un esordio in sordina con ascolti davvero bassi, da qualche settimana il programma targato Sky sta risalendo nello share auspicando che la programmazione continuerà ancora a lungo. Infatti circa un mese fa si parlava di possibile cancellazione della trasmissione a causa dei dati Auditel sotto i livelli sperati. Ma dividendo il format in due parti c’è stato un incremento di pubblico.