Romina Power mette in forte imbarazzo Mara Venier: “Chi te lo fa fare…”

Mara Venier messa in imbarazzo dalla cantante statunitense

A distanza di due mesi nel palinsesto di Rai Uno è tornato lo storico rotocalco Domenica In. Per il terzo anno consecutivo è condotto da Mara Venier che per l’occasione ha voluto esordire allo stesso modo del 29 giugno scorso. Infatti in studio sono arrivate Loretta Goggi e Romina Power. Le due donne si sono presentate a cospetto della professionista veneta non come ospiti ma come semplici amiche. Infatti la cantante statunitense e la giudice di Tale e Quale Show hanno chiacchierato tranquillamente come se fossero a casa loro, mettendo in scena anche dei simpatici siparietti.

Ma ad un certo punto l’ex moglie di Al Bano ha messo in forte imbarazzo la padrona di casa. Rivolgendosi a lei, la Power le ha detto: “Ma chi te lo fa fare condurre ogni domenica questa trasmissione? Potresti startene bella tranquilla”. A quel punto la diretta interessata ha replicato in questo modo: “Sai che me lo sono chiesta questa mattina?”. A difenre la Venier ci ha pensato la Goggi che ha asserito: “Io penso che si sente viva, è difficile che ne possa fare a meno”.

Siparietto a Domenica In tra Power, Venier e Goggi

Durante la sua ospitata a Domenica In, Romina Power ha voluto fare un appello al pubblico di Rai Uno. L’ex moglie di Al Bano ha chiesto per accogliere Casimiro, un vitello che ha trenta mesi: “Lui è un amore molto dolce come toro penso che chiunque ami gli animali e i tori in particolare sarà felice di averlo con lui”.

A quel punto Mara Venier ha ironizzato sul discorso fatto dalla cantante menzionando il Maestro Carrisi: “Parla di Casimiro come parlava ai tempi di Al Bano con l’occhio…. è vero o no?”. Una battuta che ha scatenato le risate in studio e Loretta Goggi ha detto la sua: “Lei ha detto una cosa importante, ovvero quella che Al Bano è del segno del toro”.

Romina Power confessa di essere single e ricorda la sorella Taryn

Subito dopo Mara Venier ha fatto qualche domanda a Romina Power riguardante la sua vita privata. In pratica la cantante statunitense è single e a Domenica In ha ammesso non potrebbe iniziare di nuovo un’altra vita con un altro uomo. Lei si sente appagata dalla presenza dei suoi figli i nipoti e non vuole assolutamente disturbare questo equilibrio. “Non ho né la pazienza né il tempo da dedicare a un altro compagno”, ha asserito l’ex di Al Bano.

Poi ha ricordato la sorella Taryn che è venuta a mancare circa due mesi fa. In occasione del suo compleanno, la Power ha detto: “Si è liberata che ha lasciato questo corpo che non funzionava più. Non deve succedere che la sorella più piccola se ne va prima di quella grande, era sempre della mia parte. Gli uomini vanno e vengono, ma la sorella conosce tutti i segreti. Non dovrebbe succedere”.