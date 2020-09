DayDreamer – Le Ali del Sogno al posto de Il Segreto? Can Yaman pronto a tornare in Italia

DayDreamer – Le Ali del Sogno sparisce dal palinsesto di Canale 5

Il destino di DayDreamer – Le Ali del Sogno al momento è incerto. Infatti, lo sceneggiato turco campioni d’ascolti dell’estate di Canale 5 andrà in onda solamente sabato 19 settembre 2020, mentre la puntata di domenica non è prevista. Per quale ragione? La collocazione dei nuovi episodi al momento non è prevista nemmeno per la settimana successiva, ovvero sabato 26 e domenica 27 settembre.

Quindi quella del 19 sarà l’ultimo appuntamento della stagione? Ad oggi non si hanno altre informazioni in merito, quindi Mediaset potrebbe far slittare la serie tv alla prossima estate oppure collocarlo dopo il termine de Il Segreto. Infatti la soap opera iberica è in dirittura d’arrivo. Un’altra ipotesi potrebbe essere che i vertici del Biscione potrebbero trasmettere lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir in prima serata.

Can Yaman potrebbe tornare nel nostro Paese

Nel frattempo continua a girare la voce che molto presto Can Yaman potrebbe tornare nel nostro Paese. Lo scorso anno il bel attore turco fu ospite di due programmi italiani. Inizialmente a C’è Posta per Te di Maria De Filippi facendo una sorpresa a dei suoi fan.

Successivamente accettò l’invito di Barbara D’Urso recandosi nello studio di Live Non è la D’Urso. Ora, stando ai rumors, il 30enne potrebbe fare il bis e recarsi nelle trasmissioni televisive citate prima. Giorni fa a Pomeriggio Cinque, Lady Cologno per ben due volte ha menzionato il collega di Demet Ozdemir promettendo una bella sorpresa. Di cosa si tratta?Per caso ha in mente un’ospitata nel programma domenicale di Canale 5?

Il fascino del bell’attore turco ha conquistato le italiane

Senza ombra di dubbio Can Yaman ha conquistato il pubblico femminile italiano. Sia grani che teenager stravedono per il bel 30enne turco che è laureato in Giurisprudenza. L’anno scorso protagonista della soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, il ragazzo aveva un look più sobrio, ovvero capelli corti e faccia pulita.

Mentre nello seguitissimo sceneggiato DayDreamer – Le Ali del Sogno, dove interpreta l’affascinante fotografo Can Divit, l’attore presenta una lunga chioma, barba e sguardo accattivante. Nel frattempo in terra turca sta andando in onda su Fox un altro sceneggiato che ha per protagonista Can e Ozge Gurel, già collega a Bitter Sweet Ingredienti d’amore.