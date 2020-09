Eros Ramazzotti operato: grave problema alla spalla per il cantante romano

Eros Ramazzotti si è operato alla spalla

Di recente Eros Ramazzotti è intervenuto telefonicamente alla trasmissione radiofonica I Lunatici su Rai Radio 2. Il cantante romano ha fatto sapere ai radioascoltatori di essere sottoposto ad un intervento chirurgico ad una spalla.

“Questa è stata un’estate con un’operazione alla spalla e tanta fisioterapia. Purtroppo mi sono imbattuto in una caduta. Mi sono fatto male alla spalla destra e ho dovuto operarla. Ora sono ancora lì a lavorare per rimetterla a posto”, ha confessato l’ex marito di Michelle Hunziker. L’operazione è la causa di una brutta caduta. Quindi, per aggiustare la situazione i medici si sono visti costretti a ricorrere ai ferri. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’ex della Pellegrinelli.

Le dichiarazioni del cantante romano sull’intervento chirurgico

Da qualche mese sul web e sui giornali di gossip sono circolati delle indiscrezioni circa le condizioni fisiche di Eros Ramazzotti. Le persone vicine al padre di Aurora lo descrivono come con un uomo abbastanza stanco. Ma la realtà sembra essere ben differente, infatti lui stesso ha precisato che sta bene.

Ad ogni modo il noto cantante romano ha voluto tranquillizzare i suoi tantissimi fan, dal momento che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto è riuscito alla perfezione. “Mi sono esibito all’Arena di Verona, ho giocato anche a pallone, ma l’ho fatto per aiutare il settore della musica”, ha confessato il professionista capitolino intervenuto a I Lunatici su Rai Radio 2.

I gossip su Eros Ramazzotti dopo l’addio alla moglie Marica Pellegrinelli

La fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli è stato un duro non solo per quest’ultima ma anche per Eros Ramazzotti. La modella sembrava la donna giusta per dimenticare l’ex moglie Michelle Hunziker, madre di sua figlia Aurora. Ma a quanto pare non è così, infatti dopo dieci anni i due hanno deciso di dividere le loro strade.

La scorsa primavera sembrava che la loro storia potesse riprendere, grazie all’intervento della primogenita, ma non è stato così. Successivamente al professionista romano sono stati attribuiti vari flirt come quello con la nota pittrice Valentina Bilbao, l’ex o-conduttrice de I Fatti Vostri Roberta Morise e con Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. Ovviamente tutti e tre smentiti dal diretto interessato.