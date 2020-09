Oroscopo 22 settembre 2020: Sagittario carichi, Leone un po’ nervosi

L’Oroscopo del 22 settembre esorta i Leone a mantenere la calma. I Sagittario, invece, saranno piedi di energia, mentre gli Acquario devono rilassarsi

Previsioni 22 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di essere quanto più cauti e attenti possibile durante questa giornata. Il rischio di imprevisti è dietro l’angolo. Badate di più alla vostra salute e alla vostra forma fisica, nell’ultimo periodo vi siete trascurati troppo. Attenzione ai litigi sul lavoro. Non imponete a forza la vostra opinione.

Toro. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento di serenità dal punto di vista sentimentale. L’Oroscopo del 22 settembre vi esorta a non perdere la pazienza e a non cedere alle provocazioni. Nel lavoro potrebbe esserci ancora qualche contrattempo, ma si va verso un miglioramento.

Gemelli. La giornata non sarà esattamente tra le migliori. Vi sentite un po’ preoccupati e frastornati, a tratti anche indecisi sul da farsi. In amore potreste vivere qualche conflitto con il partner. Se, invece, avete da poco cominciato una storia, evitate di discutere. Nel lavoro bisogna prendere una decisione.

Cancro. Momento di grande ripresa per quanto riguarda i sentimenti. In amore potreste recuperare un po’ di terreno perso in queste settimane. Anche sul fronte lavoro ci saranno delle belle sorprese, specie a partire da fine mese. I sacrifici fatti vi saranno ricompensati molto presto.

Leone. Sul fronte lavoro potrebbe esserci un po’ di nervosismo. Non tutti potrebbero aver apprezzato una vostra iniziativa. In merito all’amore, invece, il quadro è completamente diverso. Le relazioni di coppia stabili vivranno un momento molto intenso ed importante. Le coppie appena nate devono ancora collaudarsi.

Vergine. Cercate di amministrare in modo saggio il vostro denaro. Molto presto ci saranno delle spese da affrontare, pertanto, evitate gli sprechi. In campo lavorativo dovete agire con un po’ di astuzia in più. Evitate di esporvi troppo, specie quando non viene richiesto il vostro parere.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il consiglio di questo giorno è quello di ascoltare un po’ di più il vostro corpo. Sia emozioni positive sia negative vanno prese in considerazione e non vanno represse. In amore potrebbero essere favoriti dei litigi. Per quanto riguarda il lavoro, andate avanti per la vostra strada senza curarvi degli altri e delle critiche.

Scorpione. Importante mantenere la calma e la concentrazione sul lavoro. In questi giorni potreste essere un po’ più stressati rispetto al solito, non lasciatevi sopraffare da questa sensazione. In amore, invece, ci sarà una bella ripresa a partire dalla prossima settimana, pertanto, rimandate i chiarimenti a tale periodo.

Sagittario. L’Oroscopo del 22 settembre vi annuncia che sarà una giornata molto energica. Oggi sarete abbastanza sicuri di voi e pieni di spirito d’iniziativa. Sul lavoro avrete modo di spiccare e anche nei rapporti di coppia sarete la parte trainante. Cercate solo di non fare scelte estreme dettate solo dall’onda dell’entusiasmo.

Capricorno. Oggi potrebbe esserci qualche difficoltà sulla sfera della comunicazione. Per questo motivo, evitate di prendere le decisioni importanti e non firmate nulla, se non prima studiato accuratamente. In amore potreste sentirvi un po’ incompresi ed essere spinti a chiudervi in voi stessi, non fatelo.

Acquario. Anche se non c’è nessun motivo per il quale dovreste agitarvi, vi sentite un po’ inquieti. Cercate di mantenere la calma e di essere un po’ più razionali. Allo stesso tempo, però, lasciatevi trasportare dalle emozioni quando si tratta di sentimenti. Godetevi di più il vostro partner.

Pesci. Periodo di ripresa per i nati sotto questo segno, specie sul fronte lavoro. Molto presto potrebbero esserci delle interessanti novità in merito a questo aspetto. Siate pazienti e ricordate che le soddisfazioni arriveranno per chi sa aspettare. Voi siete davvero vicini a raccogliere i frutti del vostro impegno.