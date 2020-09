Grande Fratello Vip, anticipazioni 21 settembre 2020: annullato televoto, espulsione in arrivo

La redazione del GF Vip 5 annulla il televoto, in arrivo un provvedimento disciplinare

Questa sera ritorna in televisione ci sarà un nuovo appuntamento con Il Grande Fratello Vip 5. La redazione del reality show, targato Mediaset potrebbe squalificare definitivamente Fausto Leali, finito nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni fatte ieri sera. Il web, infatti, ha chiesto la sua espulsione immediata, in quanto le sue parole hanno offeso e indignato il pubblico a casa.

Parlando con il concorrente Barwuah Enock, fratello dell’attaccante Mario Balotelli, l’artista lo avrebbe definito “neg” difendendo la sua scelta linguistica e mettendo in mostra che nero è solo il colore, mentre “neg..” è la razza”. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Grande fratello Vip Anticipazioni : Leali potrebbe essere eliminato

Dunque gli autori del reality condotto da Signorini potrebbero decidere di eliminare il cantante Fausto Leali. Un’esclusione che potrebbe esserci già questa sera 21 settembre, durante la terza puntata de Grande Fratello Vip. La notizia, inoltre, pare sia stata confermata dagli stessi autori pochi minuti fa attraverso i social.

Sul proprio account ufficiale, quest’ultimi hanno affermato che il televoto di questa sera è stato definitivamente annullato. Tra i concorrenti nominati c’erano proprio Fausto Leali e anche Massimiliano Morra. Il motivo della decisione: un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente della casa più spiata di tutta Italia. Inoltre, chiunque ha votato precedentemente, fa sapere la redazione, verrà presto rimborsato al più presto.

GFVip: la frase di Leali che lo potrebbe far uscire dal reality show

Il cantante e concorrente del Grande Fratello Vip ha tentato di giustificarsi affermando come la parola ”neg..” si riferisse solo alla “razza” e non al colore della pelle.

Il fratello minore di Balotelli, non è rimasto in silenzio e durante la chiacchierata, ha risposto immediatamente a Fausto Leali in modo educato. “Alcuni messaggi del genere in televisione non andrebbero detti visto che molte persone li stanno guardando.”

Durante la discussione, anche la contessa Patrizia De Blank è voluta intervenire. Infatti, ha subito stoppato Leali ipotizzando che dopo tali affermazioni sicuramente la redazione del GFVip prenderà dei provvedimenti. Adesso non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come intenderà comportarsi Alfonso Signorini e tutta la sua troupe.