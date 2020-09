Francesca Fialdini stronca Barbara D’Urso con molta eleganza: “Femminilità diversa dalla mia”

Francesca Fialdini e Barbara D’Uso rivali?

Dopo aver condotto La vita in diretta con Tiberio Timperi, Francesca Fialdini per il secondo anno consecutivo è alla guida di Da noi…A ruota libera. Quest’anno il format è in diretta e si va a scontrare ancora una volta contro Domenica Live di Barbara D’Urso.

Rispetto il 2019, la professionista toscana è riuscita a battere per ben due volte su due la rivale Lady Cologno. Ovviamente sul web si è parlato tanto della possibile loro rivalità, per tale ragione un giornalista di un noto magazine glielo ha chiesto direttamente. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la presentatrice di Rai Uno.

La conduttrice di Da noi…A ruota libera parla di Carmelita

Francesca Fialdini e Barbara D’Urso sono rivali? A quanto pare no, infatti la padrona di casa di Da noi…A ruota libera va dritta per la sua strada e non sta a sentire i gossip e pettegolezzi nei suoi confronti. Infatti, la professionista Rai si concentra solamente al suo format domenicale che va inonda subito dopo Domenica In di Mara Venier. Quest’anno oltre al live, l’ex collega di Tiberio Timperi può gioire perché sta ottenendo dei risultati in termini d’ascolto davvero soddisfacenti.

Intervistata da Di Lei Magazine, la donna ha detto: “Non posso sentire rivalità con la D’Urso. Se ti devo parlare da donna, non mi sento in alcun modo concorrente di un’altra donna che appartiene ad un’estetica televisiva e ad un modo di vivere la propria femminilità totalmente diverso dal mio”. La Fialdini ha dato il suo punto di vista sempre con quel garbo che la contraddistingue.

Francesca Fialdini e la voglia di diventare madre

Ma l’intervista a Di Lei Magazine non è terminata qui. Infatti, la giornalista le ha posto anche delle domande sulla sua vita privata. A quanto apre Francesca Fialdini è molto gelosa e le piacerebbe tanto diventare madre. Spera che prima poi arriverà, altrimenti lui e il suo compagno ricorreranno all’adozione.

“Se arrivasse sarei, sicuramente felice, ma non sono una che cerca un figlio per forza, perché avere un frutto d’amore è un dono e non un diritto. Non è nelle mie corde cercare la maternità a tutti i costi”, ha concluso la conduttrice di Da noi…A ruota libera.