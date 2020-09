GF Vip, Adua Del Vesco ha mentito sull’età: le prove

Anche l’attrice ha mentito sulla sua età. Ecco le varie tappe e le varie discordanze nel corso del tempo

GF Vip: Adua Del Vesco ha mentito sull’età

Adua Del Vesco, nome d’arte di Rosalinda Cannavò, è una delle concorrenti di Grande Fratello Vip. L’attrice ha conosciuto il successo per aver recitato in L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino, Furore, Non è stato Mio figlio per la televisione. Inoltre, per il cinema ha lavorato in Sapore di te e Loro.

Tuttavia, pare che Adua abbia mentito più volte sulla sua età, così come fece anche Clizia Incorvaia, vi ricordate? Infatti, nel 2016, quando è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice ha detto di avere 21 anni.

Alfonso Signorini l’ha poi presentata nella prima serata di Grande Fratello Vip dicendo che ha 25 anni e lei non l’ha contraddetto. Poi, però, in Casa dice di essere vicina ai 28 anni. Ad ogni modo, da Wikipedia e dalla scheda ufficiale di GF Vip è indicato il 1992 come anno di nascita. Allora perchè ha mentito anni fa?

L’ombra della setta

Adua ha vissuto periodi molto difficili in cui ha sofferto di depressione e anoressia. Nella Casa ha parlato di questa malattia con alcune coinquiline raccontando che cosa era successo, come si vedeva allo specchio, che cosa faceva, come si comportava e come è riuscita a guarire. Nei suoi racconti c’era sempre il riferimento ad una persona in ambito lavorativo che sarebbe stata l’artefice della sua malattia.

Non solo, ma nessuno poteva immaginare che dietro a tanta sofferenza tra lei e Massimiliano Morra, suo ex fidanzato, ci fosse in realtà qualcosa di molto più grave e misterioso. La coppia, che pare abbia finalmente chiarito, ha iniziato a parlare di un gruppo, di un uomo (che Massimiliano ha chiamato Lucifero), di inganni, di sottomissioni, incidenti e suicidi.

Ormai l’argomento è rimbalzato in altri programmi anche se loro non ne vogliono più parlare e tutti stanno usando molta cautela. Tuttavia, Barbara D’Urso ha avuto la conferma da altri personaggi del mondo dello spettacolo che effettivamente c’è una setta che è riuscita a raggirare molte persone. Forse con il tempo si avranno più informazioni e più elementi su questo. Voi che cosa ne pensate?