GF VIP, lite tra Dayane Mello e Franceska Pepe, lei: “Io sono italiana e sono pulita” Zorzi s’infuria (VIDEO)

In queste ore è scoppiata una lite tra Franceska Pepe e Dayane Mello all’interno della casa del GF VIP. Lo screzio è nato in seguito ad alcuni comportamenti assunti dalla giovane modella, che hanno fatto infuriare la coinquilina.

Franceska, però, durante il dibattito, si è lasciata prendere un po’ troppo la mano ed ha pronunciato una frase parecchio pesante marcando la differenza tra italiani e stranieri. Dinanzi tali parole è intervenuto anche Tommaso Zorzi, il quale ha redarguito pesantemente la coinquilina.

La lite tra Franceska Pepe e Dayane Mello

Gli animi all’interno della casa del GF VIP si stanno scaldando sempre di più, stavolta è stato il turno di Dayane Mello e Francescka Pepe. Quest’ultima si è cimentata nella cucina ma ha commesso alcune imprecisioni secondo la sua compagna d’avventura. La Mello, infatti, si è soffermata sul fatto che la ragazza avesse pulito malissimo delle carote e glielo ha fatto presente. Franceska, però, non è sembrata molto propensa al dibattito, sta di fatto che ha guardato con espressione incredula la sua interlocutrice.

La ragazza non è riuscita a capire per quale motivo Dayane si sia scaldata così tanto per una questione così futile. Dopo poco tempo, poi, la Pepe si è confrontata con altri coinquilini e nel farlo si è lasciata scappare qualche frase reputata fuori luogo. Nel dettaglio, ha alluso al fatto che lei, in quanto italiana, sia abituata a lavorare sempre nel pulito, cosa che la sua coinquilina non sarebbe in grado di fare. (Continua dopo il video)

I commenti del web

A quel punto, allora, Tommaso Zorzi ha perso le staffe ed ha fatto notare a Franceska Pepe di star assumendo un comportamento discriminatorio verso Dayane Mello e le sue origini brasiliane. A tal proposito, l’influencer ha esortato la ragazza a non fare questo tipo di differenze basate sulle origini altrimenti si sarebbe arrabbiato parecchio. Diverse pagine di gossip, intanto, hanno condiviso il video della lite e in molti hanno attaccato la Pepe.

Diversi utenti l’hanno accusata di essere davvero impopolare in certe circostanze e di uscirsene con frasi davvero fuori luogo. In molti, inoltre, si stanno anche chiedendo se la protagonista ci sia o ci faccia. Proprio ieri sera, ad esempio, ha dichiarato di essere stata lei ad inventare le polpette con il sugo dato che nessuno mai prima d’ora lo avesse fatto.