DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni turche: Sanem ha una nuova fiamma

Sanem viene investita da Yigit

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Sanem sarà messa sotto da un’auto. La Aydin verrà investita mentre aspetterà il taxi per tornare a casa. La sua agitazione sarà dovuta alla notizia di Can che ha intenzione di andarsene per sempre da Istanbul.

Alla guida della macchina, ci sarà un bel ragazzo, che si dimostrerà abbastanza premuroso nei confronti dell’aspirante scrittrice, portandola al pronto soccorso e aspettando con ansia sue notizie in sala d’attesa dell’ospedale. Ovviamente l’affascinante fotografo non sarà per nulla contento che un a persona estranea vegli sulla donna che ama. Tuttavia, successivamente i due faranno una scoperta sconvolgente. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Yigit è il fratello di Polen: entrambi vogliono separare Can e Sanem

Il ragazzo in questione si chiama Yigit. Quest’ultimo, dopo aver messo sotto Sanem sarà sin da subito abbastanza protettivo nei confronti della Aydin. Inoltre, farà capire alla sorella di Leyla di essersi preso una cotta per lei.

Quale sarà la reazione della ragazza? Molto presto il pubblico di Canale 5 verrà a conoscenza che Yigit e la figlia di Mevkibe sono legati, inconsapevolmente, da un altro personaggio noto di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Di chi si tratta? La persona in questione non è altro che Polen, l’ex del Divit. Ebbene sì, i protagonisti della soap opera turca scopriranno che il giovane è il fratello di Polen che è arrivato da poco a Istanbul.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can geloso dell’ex cognato

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Yigit diventerà pericoloso per la relazione sentimentale di Can e Sanem. Le ragioni saranno due: lui e la sorella Polen si alleeranno per separare definitivamente il Divit e la Aydin. Inoltre, la new entry sarà un polo attrattivo per l’aspirante scrittrice per via della sua professione.

Il ragazzo, infatti, confesserà di essere il proprietario di una casa editrice e di poter aiutarla a pubblicare il suo primo libro. Sarà soprattutto il secondo motivo a preoccupare il primogenito di Aziz che vedrà la persona che ama firmare un accordo con l’ex cognato e forse consolarsi con lui mentre lo stesso ha deciso di andare via con Polen.