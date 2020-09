Grande Fratello Vip anticipazioni: due ex concorrenti tornano in casa (VIDEO)

Nell’ultima puntata di Casa Chi, il social talk incentrato principalmente sulle vicende che riguardano il gossip, è stata sganciata una bomba sul GF VIP. Gabriele Parpiglia ha fatto delle anticipazioni molto interessanti sul Grande Fratello Vip.

A quanto pare, gli ingressi in casa non sarebbero finiti qui. Due nuovi concorrenti potrebbero prendere parte al reality show. Si tratta di due ragazzi, belli e muscolosi, che hanno già partecipato a delle precedenti edizioni del programma. Di chi si stratta? Di Luca e Gianmarco Onestini.

Le anticipazioni di Parpiglia sul Grande Fratello Vip

Il programma Casa Chi vede come protagonisti alcuni volti popolari, tra cui, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Gabriele Parpiglia e altri. Specie quest’ultimo si rende spesso autore di dichiarazioni davvero molto interessanti. In una precedente puntata, il giornalista aveva asserito che il compagno di Ivana e Raffaello Tonon potessero entrare in casa molto presto. In realtà, però, la verità non sembra essere affatto questa. Raffaello non c’entrerebbe nulla con il reality show. La proposta in questione riguardava Luca e un altro protagonista.

Nella puntata di ieri, si è scoperto che la persona in questione sia suo fratello Gianmarco. Luca, dal canto suo, non ha potuto fare troppe anticipazioni sul Grande Fratello Vip, ma la sua reazione ha lasciato poco spazio alle fantasie. Adesso resta solo da capire quando avverranno questi due nuovi ingressi. Entrambi i ragazzi hanno già preso parte al reality show in passato. Luca conobbe Ivana durante la sua esperienza, donna che poi è diventata la sua fidanzata. Gianmarco, invece, ebbe un fugace flirt con Ivana Icardi, stroncato sul nascere.

I commenti di Luca Onestini sul reality show

Nel corso della puntata, poi, Onestini ha commentato anche alcune dinamiche verificatesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, ha attaccato nuovamente Tommaso Zorzi per essere un po’ troppo irruento nei confronti di alcuni coinquilini, specie Franceska Pepe. Luca, inoltre, ha parlato anche della squalifica che ha visto protagonista Fausto Leali ed ha fatto un confronto con quanto accade nei reality spagnoli.

In Italia si è molto attenti al tema del razzismo, cosa che altrove non accade. Suo fratello, infatti, non veniva mai chiamato per nome, bensì etichettato con appellativi quali “Pizza”, “Spaghetti” e altro. Questo demarca una certa differenza di approccio al tema delle emarginazioni sociali da parte dei due paesi in questione e Gianmarco ci ha sofferto moltissimo.