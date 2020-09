Il Paradiso delle signore spoiler 29 settembre: Federico vicino a scoprire la verità sul padre

Nell’episodio di martedì 29 settembre del Paradiso delle signore assisteremo ad un momento molto importante per Federico. Il giovane non riuscirà a perdonare il tradimento di suo padre e comincerà a nutrire dei sospetti anche su sua madre.

Marta e Vittorio, invece, incontreranno la madre biologica di Anna e questo genererà nuove dinamiche. Marcello e Salvatore, invece, avranno dei problemi economici con la caffetteria e Laura sarà di grande aiuto per risollevare le loro sorti.

Marta e Vittorio incontrano Daniela al Paradiso delle signore

Quella del 29 settembre sarà una puntata molto importante nella soap opera Il Paradiso delle signore, specie per una questione che riguarda Marta e Vittorio. I due coniugi, finalmente, conosceranno la madre biologica della piccola Anna. A dare loro questa informazione sarà Don Saverio, il quale organizzerà anche un incontro. Marcello e Salvatore, invece, continueranno ad affrontare i loro problemi economici con la caffetteria. Servirà un lampo di genio e Laura darà loro un’idea molto interessante per risollevare le loro sorti.

Dopo aver appreso che la madre di Anna non è dispersa nel nulla, Marta e Vittorio si organizzeranno per incontrarla. Si scoprirà che la signora in questione si chiama Daniela e che non avrà nessuna intenzione di tenere la bambina trovata dai Conti. Questo, naturalmente, farà tirare un sospiro di sollievo alla coppia. I due,quindi, dovranno organizzarsi al meglio per dare luogo alle pratiche per l’adozione.

Spoiler 29 settembre: l’intuizione di Federico

Su di un altro versante, invece, vedremo che Federico continuerà ad essere arrabbiato con suo padre Luciano. In casa Cattaneo regnerà il caos e a nulla serviranno le spiegazioni del ragioniere per cercare di farsi perdonare da suo figlio. Anche Clelia interverrà nella vicenda ma il giovane Cattaneo non sarà disposto ad ascoltare le sue spiegazione. Federico, però, comincerà a maturare sempre di più un dubbio che riguarda sua madre Silvia.

Per quale motivo la donna è rimasta in silenzio dinanzi il tradimento di suo marito? Il ragazzo comincerà a credere che la donna stia nascondendo qualcosa. Nella puntata del 29 settembre del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Federico sarà davvero molto vicino a scoprire la verità su suo padre. Ricordiamo che il ragazzo, in realtà, non è figlio di Luciano, bensì di Umberto. Silvia e Luciano, però, hanno deciso di mantenere il segreto onde evitare di scombussolare ulteriormente la vita del figlio.