Selvaggia Lucarelli smonta Gabriel Garko: svela il compenso stellare per l’outing al GF Vip 5

Selvaggia Lucarelli parla del coming out di Gabriel Garko

Come tutti ben sanno venerdì sera Gabriel Garko è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Avendo un confronto con Adua Del Vesco, l’attore torinese ha fatto finalmente outing. Ma l’ospitata del professionista piemontese nel reality show è solo l’anticipo di una unga e commovente intervista che vedremo sabato 3 ottobre 2020 a Verissimo.

In quell’occasione l’uomo racconterà per quale ragione è rimasto in silenzio per tutti questi anni mascherando il suo orientamento sessuale. Nel frattempo sul web si sono sollevate delle polemiche perché Garko avrebbe intascato un compenso stellare per entrambe le presenze. A renderlo noto è stata la blogger Selvaggia Lucarelli che dai suoi canali social ha reso noto la cifra intascata dall’affascinante 48enne.

L’attore avrebbe percepito 60 mila euro per il GF Vip 5 e Verissimo

Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata come giudice a Ballando con le Stelle 15, ha voluto dire la sua sul coming out di Gabriel Garko. Senza giri di parole, la blogger ha detto che l’attore torinese ha intascato ben 30 mila euro per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5 e altrettanto per l’intervista a Verissimo. In poche parole la rivelazione del suo orientamento sessuale ha fatto sborsare a Mediaset la bellezza di 60 mila euro.

Ovviamente sono dichiarazioni fatte da lei e non c’è nessuna conferma da parte dei vertici del Biscione e nemmeno dal professionista piemontese. La cosa certa è che sabato prossimo Garko sarà nel salotto di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin e al pubblico da casa la sua verità nascosta per anni.

Gabriel Garko e la reazione del popolo del web al suo outing

Nonostante Gabriel Garko sia entrato nella casa di Cinecittà e abbia fatto coming out, gli ascolti del Grande Fratello Vip 5 non sono saliti. Ancora una volta il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato battuto nettamente da Tale e Quale Show di Carlo Conti. L’entrata dell’attore torinese al GF Vip ha attirato l’attenzione dei giornali e del popolo del web che ormai da tempo sospettava del suo orientamento sessuale e aspetta una sua conferma.

Negli ultimi anni, infatti, il bel 48enne è sempre stato avvistato in compagnia del collega Gabriele Rossi. Quest’ultimo, dopo la confessione del presunto partner, su Instagram ha fatto capire tutto. Quindi il fidanzamento con Adua Del Vesco è stato solo una messa in scena.