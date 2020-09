Pierpaolo Pretelli del GF Vip nel caos, sul web: “Gira un video osé, ne ha fatte di tutti i colori” (FOTO)

Pierpaolo Pretelli è tra i personaggi più discussi in questa edizione del GF Vip. Il motivo risiede nel fatto che il ragazzo pare abbia trovato una certa intesa con Elisabetta Gregoraci. Tra i due c’è del tenero, e questo è assolutamente innegabile.

Ad ogni modo, la showgirl non sembra essere ancora pronta a lasciarsi andare. Ciò che in queste ore sta generando scalpore, però, riguarda alcune dichiarazioni che un utente dei social ha fatto sul giovane. Stando a quanto emerso pare che fuori dalla casa ne abbia combinate di tutti i colori.

Le indiscrezioni su Pierpaolo del GF Vip

Il flirt tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci è, ormai, sotto gli occhi di tutti. Nel corso della puntata di ieri, lunedì 28 settembre, i due si sono anche lasciati andare a delle interessanti confessioni. Se lui, però, sembra essere assolutamente pronto a gettarsi in questa nuova storia con tutte le scarpe, lo stesso non può dirsi della showgirl. Quest’ultima, considerando la travagliata situazione sentimentale da cui proviene, preferisce andarci molto più cauta. In ogni caso, Pretelli sembra essere uno di quelli che solitamente va dritto al sodo.

Alcuni utenti del web hanno fatto delle allusioni alquanto interessanti sul protagonista. Un utente ha detto che sul web circolano dei video osé di Pierpaolo. La persona in questione, inoltre, ha anche aggiunto che il ragazzo pare ne abbia combinate di ogni. Proprio per tale motivo, è stato soprannominato con un appellativo alquanto spinto riportato nell’immagine di seguito. (Continua dopo la foto)

Il pensiero su Pretelli e la Gregoraci

A riportare questa segnalazione su Pierpaolo Pretelli del GF Vip è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima, inoltre, ha anche voluto aggiungere una sua considerazione personale in merito al rapporto con la Gregoraci. L’influencer ha detto che, considerando gli standard di Elisabetta, risulta alquanto difficile accettare che la donna possa essere realmente attratta da un personaggio così sopra le righe come Pierpaolo.

Secondo Deianira, quindi, i due potrebbero aver deciso di inscenare questa storiella solo per creare un po’ di pathos e per restare il più a lungo possibile nella casa. Ormai si sa, le relazioni sentimentali sorte nei reality show sono sempre un’arma vincente per incuriosire i telespettatori e lasciare i protagonisti per molto tempo in gioco. Contrariamente, però, ci sono molte persone che, invece, stanno scommettendo molto su questa relazione.