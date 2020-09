Temptation Island, Alberto e Speranza nel caos, il web umilia lui: “Fai schifo, me**a”, poi l’ipotesi di complotto (FOTO)

Tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island c’è quella formata da Alberto e Speranza. I due si son resi protagonisti di diversi episodi interessanti all’interno del villaggio, specie per quanto riguarda lui.

Il ragazzo si sta lasciando molto andare con una tentatrice al punto da rivelarle cose anche abbastanza private della sua storia con Speranza. La donna, dal canto suo, non sa più cosa fare e non sa se richiedere il falò oppure no. Nel frattempo, ci sta pensando il web ad asfaltare il fidanzato.

Il percorso di Speranza e Alberto

Alberto e Speranza stanno animando moltissimo le puntate di Temptation Island. Specie il cavaliere si sta rendendo protagonista di gesti inaspettati verso una tentatrice del villaggio. La loro storia va avanti da ben 16 anni e lui ha deciso di partecipare al programma sulle tentazioni per capire se prova amore per la sua donna o è solo abitudine. Lei, invece, è molto sicura dei sentimenti che nutre per lui, sta di fatto che sarebbe pronta anche a compiere un passo importante.

Dopo tutto ciò a cui sta assistendo, però, la donna sta cominciando a maturare diversi dubbi. Intanto, sui loro rispettivi profili social, che sono rigorosamente fermi da quando è cominciato il reality show, ne stanno accadendo di tutti i colori. Molti utenti hanno commentato al di sotto delle loro ultime foto manifestando la loro opinione in merito. Tutti i commenti, ovviamente, sono volti a sostenere Speranza e ad attaccare Alberto. (Continua dopo il post)

Le critiche contro il concorrente di Temptation Island

Al di sotto dell’ultimo post di quest’ultimo, diversi utenti lo hanno accusato di fare schifo e di essere una vera “me**a”. Il comportamento che sta assumendo nel programma è davvero deplorevole. D’altro canto, se questo è il trattamento che il pubblico di Temptation Island sta riservando ad Alberto, lo stesso non può dirsi per Speranza. Molte persone, infatti, stanno sostenendo la ragazza e la stanno esortando a lasciare il suo compagno.

Una fan, poi, ha anche sollevato l’ipotesi di complotto. Nel dettaglio, ha detto che se i due si siano messi d’accordo, allora potrebbe anche essere comprensibile in comportamento di lui. In caso contrario, però, è completamente inaccettabile. Pertanto, se fosse vera la seconda ipotesi, Speranza dovrebbe immediatamente interrompere la relazione con il suo compagno.