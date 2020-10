Temptation Island, tentatrice di Nello fuori di seno, Carlotta sbotta: “Te le stacco” (VIDEO)

Ieri, mercoledì 30 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island e tra gli episodi più esilaranti c’è stato sicuramente quello in cui la tentatrice di Nello è uscita fuori di seno. Durante una romantica gita in barca, la ragazza ha avuto un piccolo imprevisto.

Il tutto, naturalmente, è stato immortalato dalle telecamere. Nello, dal canto suo, è rimasto un po’ senza parole ed ha invitato la ragazza a coprirsi. Lei, invece, senza un minimo di imbarazzo, ha detto che i suoi seni vanno un po’ dove vogliono. Tutto ciò, naturalmente, ha fatto infuriare Carlotta.

La tentatrice di Nello fuori di seno

Carlotta e Nello sono tra le coppie più divertenti di questa edizione del reality show incentrato sulle tentazioni. I due romani si stanno cimentando appieno in questa esperienza per capire se il loro sia vero amore. In questi giorni, Nello si è molto avvicinato ad una tentatrice, che ieri è uscita fuori di seno a Temptation Island. La ragazza indossava un costume parecchio succinto, al punto che uno dei suoi seni è spuntato fuori improvvisamente. Nello è rimasto di stucco ed ha dato alla ragazza la sua camicia in modo da coprirsi.

Mentre la tentatrice abbottonava l’indumento ha detto che il suo decolleté fosse alquanto indipendente e andasse dove vuole. Quando il video in questione è stato mostrato a Carlotta, è scoppiato il caos. La ragazza ha commentato scioccata quanto accaduto esortando la ragazza del villaggio a fare meno la stupida con il suo fidanzato. Inoltre, si è resa anche protagonista di una frase, che è divenuta cult per i telespettatori del reality show. (Clicca qui per il video)

La furia di Carlotta a Temptation Island

Dopo che la tentatrice è uscita fuori di seno a Temptation Island, Carlotta ha sbottato dicendo che glielo avrebbe staccato. Moltissimi utenti del web sono impazziti dinanzi l’ironia ed hanno cominciato a pubblicare tweet ironici su quanto accaduto. In molti hanno compreso e giustificato la reazione della fidanzata condannando apertamente Nello. Altri si sono complimentati con Carlotta per la sua simpatia ed hanno dichiarato di volerla come amica.

La maggior parte delle persone, però, ha “condannato” l’atteggiamento della tentatrice, la quale è sembrata creare intenzionalmente l’incidente per provocare il suo interlocutore. Ad ogni modo, la coppia continua a restare in gioco, non ci resta che attendere per vedere quali altri episodi esilaranti ci aspettano.