“L’ha lasciato”: Cristel Carrisi gli dice addio, la decisione della figlia di Al Bano e Romina Power (FOTO)

La famiglia Carrisi sempre al centro dell’attenzione mediatica

Da qualche giorno la famiglia Carrisi è finita nuovamente al centro dell’attenzione per per questioni amorose del capofamiglia, per altre informazioni. Infatti, il Maestro di Cellino San Marco sarà insieme alla figlia Jasmine giudice del nuovo talent di Rai Uno, The Voice Senior. Ma un altro componente della famiglia ha attirato l’attenzione su di sé. Stiamo parlando del 47enne Yari che da qualche mese si è fidanzato con Thea Crudi.

I due formano una bellissima coppia sia dal punto di vista sentimentale che artistico ricordando molto i genitori di lui. Mentre la terzogenita Cristel, che vive a Zagabria col marito e i figli, di recente ha preso una decisione davvero discutibile. Di cosa si tratta? Un addio inaspettato.

Cristel Carrisi e l’addio sui suoi canali social

La decisione di Cristel Carrisi ha lasciato tutti senza parole. La terzogenita figlia di Al Bano e Romina Power qualche tempo fa ha praticamente abbandonato i suoi profili social. Per quale ragione? Sembra per motivi molto personali. La ragazza, infatti, in questi ultimi anni ha sempre avuto un grosso seguito nonostante la poco attiva su IG rispetto alla sorella minore Romina Junior.

Un aumento di follower grazie alla sua bellezza, ma anche per le sue conduzioni in televisione e l’inizio di una carriera musicale che ha poi drasticamente bloccato a causa degli haters. Quando i seguaci sono venuti a conoscenza della seconda gravidanza, quella nella quale aspettava Cassia Ylenia, l’hanno tempestata di auguri. Al momento, la ragazza è felicemente sposata con l’imprenditore Davor Luksic con cui vive a Zagabria con il primogenita Kai e appunto la seconda figlia.

Cristel Carrisi in crisi col marito Davor Luksic?

Purtroppo sui social non c’è più traccia di lei, alcuni i numerosi fan della famiglia Carrisi hanno notato in una una Storie condivisa dalla congiunta Romina Jr., tra i profili taggati appare proprio uno che sembra della figlia della storica coppia.

Al momento la diretta interessata sembra non voler dare spiegazioni a tutti coloro che la seguivano nel suo profilo. Ma da settimane, numerose voci che circolano sul web dicono di una presunta crisi coniugale tra lei e il consorte Davor Luksic. Sarà vero oppure si tratta di una grossa fake news? Ecco la foto in questione: