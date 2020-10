Outing per Ivan Gonzalez: ha avuto una relazione con un uomo che lavora a Uomini e Donne Spagna? La segnalazione

Nagore Robles fa outing a Ivan Gonzalez

Qualche giorno fa la bellissima Oriana Marzoli in diretta Uomini e Donne versione iberica ha deciso di troncare la sua relazione sentimentale col suo fidanzato Ivan Gonzalez. Il motivo è davvero bizzarro. Stando alle dichiarazioni della giovane, i due avrebbero avuto dei problemi in camera da letto.

Ma non è finita qui, qualche istante dopo la padrona di casa del dating show iberico ha dato una notizia di gossip proprio sull’ex gieffino. In poche parole, Nagore Robles ha dichiarato che qualche anno fa, quando lui era un tronista di MYHYV, un collaboratore del trasmissione televisive disse di aver avuto un flirt segreto con Gonzalez.

L’ex tronista ha avuto una storia con un uomo?

All’epoca, nonostante il regolamento del programma lo vietasse, la conduttrice del dating show fece finta di nulla non dichiarando nulla. Tuttavia il collaboratore in questione qualche tempo dopo lasciò la trasmissione televisiva. La professionista Nagore Robles ha detto anche di aver avuto un confronto con quest’uomo anche davanti ad altre persone e che il diretto interessato le avrebbe confermato per l’ennesima volta la relazione clandestina col bel Ivan Gonzalez.

“Questo uomo all’epoca mi disse che era stato con te. Tu sai benissimo che questo non è permesso, non si possono avere relazioni con altre persone fuori dalle corteggiatrici e nemmeno sentirle al telefono. Noi del programma non possiamo nemmeno scrivervi. Passa del tempo, forse due settimane e durante una cena questo ex collaboratore di Uomini e Donne mi dice nuovamente che è stato con te e lo ripete a tutti”, ha dichiarato la donna.

Ivan Gonzalez smentisce tutto

Ovviamente la fidanzata Oriana Marzoli è rimasta senza parole alle dichiarazioni di Nagore Robles. Tuttavia, tale gossip hanno rafforzato di più ha i suoi dubbi su Ivan Gonzalez. Quest’ultimo, però, ha negato di aver avuto delle storie d’amore con persone del suo stesso sesso: “So chi è questo signore. Posso solo dire che è assolutamente falso. Ho avuto un ottimo rapporto con lui, ma non sono mai stato con quest’uomo. Quell’uomo mi ha contattato e ha cercato di aiutarmi, una sera ho cenato con lui ed un altro amico, ma non è successo altro. Non sono gay, se ci sono maschi che hanno le prove che sono stato con loro allora li autorizzo a venire qui davanti a me a dimostrare tutto”.

Ricordiamo che anni fa erano circoclate delle voci sulla sua presunta omosessualità dell’ex tronista di Uomini e Donne, ma il ragazzo aveva smentito mentre era nella casa del Grande Fratello Vip italiano.