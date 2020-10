Guenda Goria, il padre Amedeo la sbugiarda: “Mi fa soffrire è bipolare…”

Amedeo Goria smentisce la figlia

Il noto giornalista sportivo della Rai Amedeo Goria nelle ultime ore ha sbottato contro la figlia. L’uomo, infatti, non ci sta perché non vuole che la gieffina lo faccia passare come un padre assente.

Nel corso di una lunga intervista al magazine Nuovo Tv, l’ex compagno di Maria Teresa Ruta ha replicato a Guenda, al momento concorrente della quinta stagione del Grande Fratello Vip dopo che all’interno della casa gli ha lanciato accuse abbastanza molto forti.

Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo perchè io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda”, ha dichiarato l’uomo. Quest’ultimo, inoltre, in merito alle accuse della ragazza nel reality show di Canale 5 di non fare il padre come lei pretenderebbe, ha confessato: “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio”.

Guenda Goria bipolare: le dichiarazioni del padre

Nell’ultimo numero in edicola del magazine NuovoTv, Amedeo Goria ha rotto il silenzio dicendo la sua su quanto detto dalla figlia Guenda. Il giornalista sportivo Rai ha replicato anche al fatto che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ammesso che quando nell’abitazione del genitore non si sente ben accetta. “Non è vero. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”, ha asserito l’uomo.

Quest’ultimo, inoltre, ha definito la consanguinea una giovane molto disordinata che ha il vizio di riempire gli armadi con i suoi tantissimi abiti: “Abbiamo deciso di comprare un baule da un rigattiere in cui riporre le sue cose quando lei non c’è”.

La relazione tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila

Intervistato dal periodico NuovoTv, Amedeo Goria ha detto anche: “Forse è attratta dagli uomini grandi perchè il padre non le è stato abbastanza vicino”. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe una relazione sentimentale con un certo Telemaco Dell’Aquila, che è ancora sposato e ha un figlio. Secondo Amedeo, gli uomini grandi possono riscuotere successo nei confronti della gieffina, ricoprono più ruoli, come quello di mentore e padre consigliere.