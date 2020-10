GF Vip: potrebbe entrare un’ex fidanzata di Francesco Oppini, il retroscena

La produzione pare voglia mettere in difficoltà il concorrente e ha cercato una sua ex fidanzata molto famosa. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: ex fidanzata di Francesco Oppini nella Casa? Il retroscena

Francesco Oppini è uno dei concorrenti della quinta edizione di Grande Fratello Vip. Lui ha partecipato principalmente per i soldi e per avere poi delle opportunità lavorative anche in Mediaset come opinionista sportivo. Ma c’è in lui anche la voglia di non essere più visto come “figlio di”, ma di farsi conoscere per quello che è. Anche se è consapevole che, essendo figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, sarà molto difficile discostarsi da loro.

Nelle ultime settimane Francesco ha fatto molto discutere, prima per il suo rapporto con Tommaso Zorzi, poi per la pseudo strategia che ha adottato nelle scorse puntate per dimostrare che nella Casa non ci sono gruppi. Lui ha ricevuto anche le attenzioni di Dayane Mello, ma senza risultato in quanto felice e innamorato della sua Cristina.

A proposito di amori e di fidanzate, però, pare che la produzione voglia mettere Francesco ulteriormente alla prova. Per questo, Davide Maggio ha svelato che gli autori hanno contattato una sua ex fidanzata, l’ex letterina Alessia Fabiani. Tuttavia, pare che lei abbia rifiutato. Gli autori saranno insistenti e riusciranno a convincerla o Francesco Oppini è salvo dall’imbarazzo?

La storia tra Francesco Oppini e Alessia Fabiani

Francesco nella Casa ha avuto occasione di parlare proprio di Alessia Fabiani. Ha detto che lui era molto giovane, aveva appena 19 anni, mentre lei aveva 7 anni in più. La loro storia è durata due anni e lui la accompagnava alle serate, era innamorato perso, ma anche l’anello debole. Lei era troppo esuberante e alla fine si sono lasciati e non si sono sentiti più.

Quando Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti, Francesco ha subito chiesto se una di loro fosse nata nel 1976, preoccupato che potesse trattarsi proprio di Alessia. Noi sappiamo che i nuovi concorrenti che devono entrare nella Casa sono Stefano Bettarini, Giulia Salemi, Selvaggia Roma e forse Paolo Brosio. Ma a dicembre ci saranno altri 5-6 vip che varcheranno la porta rossa. Secondo voi Alessia Fabiani cambierà idea e entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip?