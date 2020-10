Mario Balotelli fa una battuta troppo spinta su Dayane Mello, il web s’indigna e lui chiede scusa (VIDEO)

Ieri sera la GF Vip è entrato Mario Balotelli in casa per salutare suo fratello Enock e anche la sua ex Dayane Mello. Tra i due c’è stato un flirt, che ormai è terminato da diverso tempo. Ad ogni modo, pare ci siano ancora degli strascichi.

Durante la messa in onda, infatti, il calciatore ha fatto una battuta davvero troppo spinta verso la donna, al punto da generare l’indignazione della maggior parte dei telespettatori. Considerando il polverone sollevato, Super Mario ha deciso di intervenire sui social e chiarire la situazione.

La battuta infelice su Dayane Mello

Tra Mario Balotelli e Dayane Mello c’è stato un flirt di cui si è molto parlato in questo periodo. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri del GF Vip, venerdì 23 ottobre, il calciatore si è preso un po’ troppe confidenze con la concorrente dando luogo ad una battutina molto piccante e inadeguata. Alfonso Signorini ha detto all’ospite che Dayane avrebbe avuto piacere ad averlo dentro la casa del Grande Fratello Vip come nuovo concorrente.

Dinanzi tali parole, però, il calciatore ha fatto delle allusioni sessuali inerenti precedenti rapporti, evidentemente avuto con la Mello. In particolar modo, ha alluso al fatto che Dayane pare si facesse male durante i loro rapporti intimi. Dopo aver pronunciato questa frase, in casa è calato il gelo. La modella è rimasta in silenzio con lo sguardo fisso e anche i suoi coinquilini hanno reagito in modo piuttosto imbarazzato. Andrea ha accennato un piccolo sorriso, mentre Adua è rimasta di sasso. (Continua dopo il video)

Le scuse di Mario Balotelli

Il conduttore, dal canto suo, ha sdrammatizzato la questione prendendo la frase con leggerezza. Tuttavia, lo stesso non è accaduto sul web. Molti utenti hanno accusato Mario Balotelli di aver avuto un’uscita davvero pessima verso Dayane Mello. Ancor più strana, inoltre, è stata la reazione di lei, la quale non ha battuto ciglio. Ad ogni modo, dopo un po’ di polemiche, il calciatore è intervenuto sui social.

Mario si è scusato se con la sua frase ha offeso qualcuno. Tuttavia, se si è permesso di scherzare in quel modo è perché con Dayane ha ancora un legame molto confidenziale. I due pare siano ancora in buoni rapporti, pertanto, spesso scherzano in un modo un po’ volgare. Nonostante questo, però, ha chiarito di essersi pentito di aver detto quelle cose in diretta televisiva.