GF Vip 5, Andrea Zelletta vuota il sacco: ecco cosa c’è stato realmente con Alice Fabbrica

Scontro al Grande Fratello Vip 5

Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento ricco di sorprese, tra cui quella di Mario Balottelli al fratello, ma anche quella di Alice Fabbrica ad Andrea Zelletta.

E se la prima è stata molto piacevole, tranne lo scivolone del calciatore con la Mello, la seconda è stata ricca di tensione. Subito dopo la lunga diretta, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di voler diffidare la ragazza per impedire che vada in altre trasmissioni televisive a parlare di lui. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in tarda notte.

Andrea Zelletta arrabbiato per le dichiarazioni della Fabbrica

Dopo la puntata del venerdì del Grande Fratello Vip 5, quando era in camera con i suoi coinquilini, Andrea Zelletta è tornato a parlare di Alice Fabbrica ed ha ammesso di averla vista. Il gieffino, però, ha ridimensionato il racconto fatto dalla da quest’ultima durante la diretta su Canale 5.

Il fidanzato di Natalia Paragoni molto irritato perché la giovane ha detto che è stato aggressivo quando è venuto a conoscenza che lei era uscita con un altro uomo poco prima del loro primo appuntamento. A fire il vero, l’aspirante influencer intervistata dal magazine DiPiù ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una reazione molto dura quando lei le avrebbe rivelato di aver visto un’altra persona ore prima di incontrarsi con lui.

Il racconto di Andrea Zelletta su Alice Fabbrica

In tarda notte, Andrea Zelletta ha avuto un lungo dialogo con i suoi amici del Grande Fratello Vip 5. Parlando di Alice Fabbrica, l’ex tronista ha detto che stava col suo compagno di casting. “A questo gli dissi ‘guarda che mi sono visto con una ragazza’ e lui mi fece ‘oddio ma anche io mi sono visto con lei lo stesso giorno’. Io la conosco ovvio, questo è vero. Ma tra me e lei c’è stato solo un caffe, un’uscita veloce e nulla di più”, ha affermato il fidanzato di Natalia Paragoni.

Quest’ultimo, inoltre, ha continuato il suo racconto così: “Poi questa dice che l’ho aggredita ma vi rendete conto? Non è mai successa una cosa del genere. Io semplicemente le dissi che avevo scoperto di questo mio amico e volevo chiudere la conoscenza. Non si deve permettere di dire che sono stato aggressivo”.