Guillermo Mariotto mette in imbarazzo Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: la battuta volgare indigna il web (FOTO)

Nella puntata di ieri di Ballando con le stelle, Elisa Isoardi si è esibita nonostante l’infortunio alla caviglia, tuttavia, Guillermo Mariotto ha fatto una battuta che non è piaciuta ai telespettatori. Il giurato, infatti, ha fatto allusioni spinte verso la donna e il modo in cui si è esibita.

La concorrente è sembrata passarci sopra ed ha preso con leggerezza la provocazione. Lo stesso, però, non si può dire per quanto verificatosi sul web. Molti utenti hanno sbottato contro il giudice impertinente.

La battuta volgare di Guillermo Mariotto

Come tutti i telespettatori di Ballando con le stelle sapranno. Elisa ha avuto un brutto infortunio alla caviglia. In questi giorni, la donna ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha spiegato di essere costretta a mettere una fasciatura allo zinco. Questo, naturalmente, ha pregiudicato considerevolmente la sua esibizione nel talent show di Rai 1. In un primo momento, si era anche paventata l’ipotesi di non vedere affatto la concorrente salire sul palco. In seguito, però, lei e Raimondo Todaro sono stati in grado di realizzare una coreografia ad hoc per permettere alla donna di ballare.

I due, infatti, hanno dato luogo ad una performance, la quale si è svolta interamente su di un letto. La concorrente ha indossato un succinto abbigliamento da notte ed ha dato luogo a movenze davvero molto sensuali. La performance di Elisa Isoardi, però, è stata criticata da Guillermo Mariotto, il quale ha fatto allusioni a sfondo troppo osé nei confronti della protagonista. (Continua dopo il post)

Elisa Isoardi balla con la caviglia fasciata: la battuta volgare di Mariotto indigna il web – #Elisa #Isoardi #balla #caviglia https://t.co/sBnyvBIfQp — Zazoom Social News (@zazoomblog) October 25, 2020

La reazione di Elisa Isoardi e del web

Nello specifico, il giurato ha alluso al fatto che la concorrente fosse molto brava a destreggiarsi tra le lenzuola. Questo, molto probabilmente, perché è abituata a farlo. Elisa Isoardi ha sorriso dinanzi le allusioni di Guillermo Mariotto ed ha detto semplicemente di essersi esercitata molto in questi giorni per riuscire a dare luogo a quell’esibizione. Tale battuta, però, non è passata inosservata sul web.

In molti hanno reputato davvero volgare e fuori luogo l’espressione del giurato. Anche il fatto che nessuno abbia redarguito Mariotto è stato reputato alquanto scorretto. Altri, invece, hanno giudicato il “ballo” della coppia poco attinente con le regole del gioco. Per molti, Elisa non ha fatto altro che rotolarsi sulle lenzuola. Per tale motivo, se la situazione della caviglia non migliora, la coppia dovrebbe essere sostituita.